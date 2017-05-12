扯！農地申建羽球館 突變家具行

2017-05-12 20:26

［記者陳昀／桃園報導］市議員梁為超今天在議會揭露，平鎮區中豐路、新富街口一塊農地，利用「興辦事業計畫」，向體育局申請羽球館，最近卻掛起紅布條、招牌，準備開起傢俱行，令人質疑體育局把關不力，又沒有後續追蹤。桃園市體育局答詢表示，近期會發文通令業者，限期1個月內回歸原本申請用途，否則將廢止核准。

梁為超指出，過去很多不肖業者會在農地上違建鐵皮屋，最近出現新手法，改用「興辦事業計畫」申請，卻沒依計畫做運動設施，體育局也後知後覺，沒有持續追蹤，讓業者直接改成傢俱行，最近已經開始準備試賣，實在很離譜。

魯明哲表示，希望市府各局處針對所有核准的都計外農地變更特定事業目的者，予以通盤普查、全面體檢，揪出其他有類似行為的業者。

體育局表示，該個案103年通過計畫申請後，目前尚未營業，5月8日市府建管處發現業者違規增建、與申請營業項目不符合，體育局接獲通知後已立即擬定公文，目前還在府內簽核，近期會發送給業者，要求限期一個月內改善、回歸原使用計畫，否則將廢止原本核准的計畫。