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托育挨批「灌水」新北社會局怒駁：數據不合理

2017-05-12  20:14

〔記者何玉華／新北報導〕立法委員羅致政12日召開記者會指新北托育「騙很大」，引起新北市社會局不滿，局長張錦麗比對立委與衛福部的資料後駁斥，「灌水北市、低估新北」，氣憤的說「非常不合理」。

羅致政指新北市105年度家外托育比只有15.49%，與全國平均（14.57%）差不多、甚至落後台北市20.72%、台中市19.69%、高雄市15.86%。

張錦麗說，單就雙北比較，新北在105年底有43家公托、131家私托、4816名保母，台北市只有18家公托，114家私托，3793名保母，且新北市的公托收托數最少45人、平均60人，台北市的公托收托人數較少，怎麼總收托人數會達11878，新北卻只有10248？質疑高估台北，貶低新北，「非常不合理」。

張錦麗說，研究後發現，羅致政委員是將新北以外的另5都，保母收托人數均以2倍計，依其公式，新北市的保母收托數應為9632人，全部收托數則為15086，佔家外收托率為22.8％，遠遠超過其他5都；此外，新北市的公托中心均採取托嬰中心和親子館二合一模式，目前共有48家公托中心，加上偏區12家公共親子中心，共60家親子館，何來「膨風」之說?

張錦麗遺憾的說，以片面的資訊自我解讀，故意貶低新北市的公共托育成果，讓人遺憾，若各界有疑慮，歡迎親自到新北市各家親子館參觀。

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  • 新北市的托育人數被批灌水，社會局以數字駁斥，認為貶低新北。（記者何玉華攝）

    新北市的托育人數被批灌水，社會局以數字駁斥，認為貶低新北。（記者何玉華攝）

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