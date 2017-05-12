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「飯盒族」注意！ 微波未將飯菜「攤平」恐食物中毒

使用微波加熱食物時，須注意每份食物是否都受熱平均，才能避免食物中毒。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-05-12  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕不少上班族或學生都會自備午餐到公司或學校加熱，但遇到水分不均的食品放入微波爐內加熱，須注意是否會有爆破的危險外，其次，加熱飯菜時也要注意因每個食物的水含量不一樣，受熱程度不一，因此建議將飯菜「鋪平」後再加熱，讓食物都能達到中心溫度75度，才能避免食物中毒的危險。

據《蘋果報導》，香港專業教育學院應用科學系高級講師方麗影博士指出，每個食物內所含的水分都不一，放進微波爐或蒸飯箱加熱時，都須注意食物是否熟透。

方博士指出，一個飯盒內通常都會含有白飯、蔬菜、肉類，3者有著不同的水分含量，當然需要的加熱時間也會不一樣，由於受熱程度不一，當食物中心溫度未達75度時，便可能孳生細菌導致食物中毒，因此建議在加熱食物前，可以先將飯菜「鋪平」，這樣才能平均受熱，安全才有保障。

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