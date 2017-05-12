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別再滑手機了！ 北捷推「捷運好習慣」文創小物

2017-05-12  20:03

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運滿21歲了！北捷今年與銀行業者合作推出「有一種習慣，叫做搭捷運」系列活動，在淡水信義線中山站大廳打造「習慣販賣店」，並在5月13日至6月2日，每日限量提供「捷運好習慣」文創小物，民眾只要在臉書分享「台北捷運捷客粉絲團」活動影片，就可以免費獲得。

根據統計，每位旅客搭乘捷運的平均一趟里程是8公里，來回換算成時間，一天會花28分鐘在捷運上，一年下來就累積了170個小時。北捷表示，一件事只要重覆做21天就能養成一個新習慣，因此，以此為概念，鼓勵旅客善用乘車時間培養習慣。

「習慣販賣店」販賣如守時好習慣的memo紙手錶、閱讀好習慣的文青袖珍書、流汗好習慣的運動手帕、好脾氣習慣的壓小人杯墊等，一共6款習慣小物給民眾索取，民眾可再透過活動官網，玩心理測驗以及通勤時間習慣換算等趣味遊戲，並培養通勤新文化。

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  • 北捷今年與銀行業者合作推出「有一種習慣，叫做搭捷運」系列活動，在淡水信義線中山站大廳打造「習慣販賣店」。（北捷提供）

    北捷今年與銀行業者合作推出「有一種習慣，叫做搭捷運」系列活動，在淡水信義線中山站大廳打造「習慣販賣店」。（北捷提供）

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