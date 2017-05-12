考季到！三重分館借書就有文昌筆 還能線上祈福

2017-05-12 20:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕國中教育會考進入倒數計時，為幫考生加油打氣，新北市圖三重分館與先嗇宮共同推出「文昌護佑考期祈福」活動，除準備2000份文昌筆供考生索取，同時推出線上祈福板，讓希望考生透過網路也能祈得文昌帝君的庇佑。

即日起，民眾只要在三重區任一分館臨櫃借閱10本書，就可免費索取文昌帝君加持過的1份文昌筆；而考量到部分考生沒辦法到廟宇祈福，更推出線上祈福板，考生只要掃描圖書館文昌帝君立牌上的QRcode，填寫應考資訊及祈福文，館方就會將考生資料送到先嗇宮上表。

此外，市圖泰山分館也與泰山公有市場合作，準備100組的「考試保庇好禮組」，內含文昌筆及青蔥蒜兌換券，考生只要持准考證借閱5本書，就能免費兌換，還有「考運好運」主題書展，提供考生放鬆紓壓及選科選系參考。