南投菁仔欉下「女戰士」 偉大母愛的縮影
2017-05-12 20:13
〔記者謝介裕／南投報導〕迎接母親節到來，南投市五育高中今日舉辦「媽媽我愛你」活動，學生們除了透過「猜猜我是誰」趣味節目與媽媽同樂以外，也製作卡片、奉茶等方式感念母恩，場面熱鬧、溫馨。
校方表示，每個媽媽背後都有說不完的動人故事，其中學生會副會長林依璇，也是該校今年唯一考上技職類第1志願台灣科技大學的學生，4年前，她的父親因車禍辭世，除了留下家人難以接受的悲傷外，家中經濟一度也陷入困頓。
尤其，檳榔作物是其家中唯一的經濟來源，但檳榔因與土石流、口腔癌、沒水準等語詞有關聯性，一度讓她的心好糾結，但看到媽媽為了她與哥哥學費、生活費等各項費用，在檳榔園忙進忙出，她漸漸的也能釋懷，並給了媽媽「女戰士」的封號。
林依璇說，對她而言，勞動的身軀和不辭辛勞採取菁仔養家活口的媽媽，便是菁仔欉下偉大的「女戰士」。儘管下課後，還要幫媽媽做家事甚至到田裡工作，但她課業並未受影響，且如願考上台灣科技大學，也堪稱是送給她媽媽母親節的最佳獻禮。
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