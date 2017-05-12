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新莊福營路段天雨路滑 議員促改鋪柏油路

2017-05-12  19:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市新莊區福營路（富國路口至龍安路口路段）原本是水圳大排，後加蓋作為行人徒步區廣場，民國90年因中正路施作捷運，徒步區才開放讓車輛通行，紓解中正路車流，不過由於地面為地磚，路面不平整且天雨路滑，多年來常傳出車禍，新北市議員何淑峰今辦理會勘，要求改鋪柏油路面，新北市養護工程處則回應，因該路段的土地為桃園農田水利會所有，需獲水利會同意。

何淑峰指出，福營路該路段路面不平，民眾抱怨騎車不但震到屁股痛，遇到下雨天更是不慎就會打滑，鄰近住家民眾也陳情被行經車輛的聲響吵得夜不成眠，盼市府能將地磚改為柏油鋪面。

新北市養工處道路養護一科科長游淳名表示，雖先前該路段已點交由新莊區公所接管，但所有權仍在桃園農田水利會，民國104年曾發文詢問水利會是否可更改路面，水利會卻回函表示僅供臨時道路使用，若要鋪設成柏油道路恐有損水利會權益，地方政府應依法辦理徵收，再加鋪柏油，最後市府因徵收經費龐大而作罷。

游淳名說，因該路段車流量大，會再發函詢問水利會，水利會則說目前無法給予明確答覆，將再研議；新莊區公所副區長王立文則說，公所會定期巡查、養護。

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  • 新莊區福營路（富國路及龍安路間）原為行人徒步廣場，民國90年為紓解捷運施工車流量，才開放讓車輛通行。（記者葉冠妤攝）

    新莊區福營路（富國路及龍安路間）原為行人徒步廣場，民國90年為紓解捷運施工車流量，才開放讓車輛通行。（記者葉冠妤攝）

  • 新莊區福營路（富國路及龍安路間）路段地面為人行地磚，破損不平整，議員促改成柏油鋪面。（記者葉冠妤攝）

    新莊區福營路（富國路及龍安路間）路段地面為人行地磚，破損不平整，議員促改成柏油鋪面。（記者葉冠妤攝）

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