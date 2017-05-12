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污水再利用 和平島污水處理廠出現黃金花海

和平島污水處理廠人工濕地，5年來長出石板菜等多樣水生植物。（記者林欣漢攝）

2017-05-12  19:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆和平島污水處理廠每日處理8000噸生活污水與工業廢水，並利用其中500噸回收水澆灌廠區2.4公頃的人工濕地，5年來，長出石板菜等多樣水生植物，還有藍鵲前來築巢，將人工濕地點綴得生意盎然。

基隆市議會今天考察和平島污水處理廠，看到廠內的人工濕地石板菜正值盛放，倒映在水面上，有如一片黃金花海，看了令人心花怒放。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐表示，石板菜是台灣原生種，北海岸、基隆東北角都可看到，葉子很厚、耐曬，5月開始盛開，開花就是一整片，相當迷人。

副廠長楊致一說，平時僅以處理過的污水灌溉濕地，讓她自然發展，現在生態很豐富，冬天有野鴨現蹤、老鷹盤旋，候鳥也很多，最近還發現有藍鵲來築巢。

工務處長張元良指出，經過5年時間進行生態復育，整個濕地的生物多樣性開始慢慢展現出來，未來將爭取環境教育場域認證，並配合水資源回收中心以及整個和平島觀光發展做妥適規劃，對外開放，以帶動地方發展。

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  • 和平島污水處理廠用回收水澆灌廠區2.4公頃的人工濕地，點綴得生意盎然。（記者林欣漢攝）

    和平島污水處理廠用回收水澆灌廠區2.4公頃的人工濕地，點綴得生意盎然。（記者林欣漢攝）

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