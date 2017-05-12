解決新營水患 打通鹽水排水上游瓶頸

2017-05-12 19:31

〔記者楊金城／台南報導〕為解決新營區水患威脅，台南市水利局斥資3500萬元5月初剛完成拓寬鹽水排水明達橋上游左岸、鴨寮段和菜寮段護岸改善工程770公尺，有效提升排水效能，明達橋上游右岸380米護岸工程也已發包動工，未來鴨寮段到菜寮段2公里土堤改善還要再爭取，才能真正打通鹽水排水上游瓶頸。

新營市區排水主要依賴鹽水排水、鹽水南排及新營中排，其中鹽水排水尚未完成整治。

台南市水利局副局長黃文彥說，鹽水排水在中山高段的下游及菜寮橋上游為排水瓶頸，常造成新營市區排水無法順利排放，須逐年配合用地取得辦理改善工程。

另方面，鹽水排水從台19線舊營橋以下下游護岸改善工程投入4億元施工中，而甫於今年5月完成的是鹽水排水鴨寮及菜寮段護岸，河道由10米擴寬至18米，完成護岸530米長，同時完成鹽水排水明達橋上游左岸240米長，總工程費3500萬元，打通部分鹽水排水的瓶頸。

黃文彥說，提高新營地區排水，解決水患，除要打通鹽水排水的瓶頸，新營市區雨水下水道的箱涵改善工程也是重點，目前太子路、民治路、民權路、府西路近期將陸續完工；新營區土庫及中營里、鹽水區橋南里抽水機也已設置完成。