| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

解決新營水患 打通鹽水排水上游瓶頸

2017-05-12  19:31

〔記者楊金城／台南報導〕為解決新營區水患威脅，台南市水利局斥資3500萬元5月初剛完成拓寬鹽水排水明達橋上游左岸、鴨寮段和菜寮段護岸改善工程770公尺，有效提升排水效能，明達橋上游右岸380米護岸工程也已發包動工，未來鴨寮段到菜寮段2公里土堤改善還要再爭取，才能真正打通鹽水排水上游瓶頸。

新營市區排水主要依賴鹽水排水、鹽水南排及新營中排，其中鹽水排水尚未完成整治。

台南市水利局副局長黃文彥說，鹽水排水在中山高段的下游及菜寮橋上游為排水瓶頸，常造成新營市區排水無法順利排放，須逐年配合用地取得辦理改善工程。

另方面，鹽水排水從台19線舊營橋以下下游護岸改善工程投入4億元施工中，而甫於今年5月完成的是鹽水排水鴨寮及菜寮段護岸，河道由10米擴寬至18米，完成護岸530米長，同時完成鹽水排水明達橋上游左岸240米長，總工程費3500萬元，打通部分鹽水排水的瓶頸。

黃文彥說，提高新營地區排水，解決水患，除要打通鹽水排水的瓶頸，新營市區雨水下水道的箱涵改善工程也是重點，目前太子路、民治路、民權路、府西路近期將陸續完工；新營區土庫及中營里、鹽水區橋南里抽水機也已設置完成。

廣告
  • 鹽水排水鴨寮段擴寬至18米，改善護案。（記者楊金城翻攝）

    鹽水排水鴨寮段擴寬至18米，改善護案。（記者楊金城翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 排水 新營 水患
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：解決新營水患 打通鹽水排水上游瓶頸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.