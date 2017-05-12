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培養小創客！ 新北市成立自造教育示範中心

2017-05-12  19:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局推動創客教育，已於六所高國中小校建置創客教室，今天並於積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」，教育局長林奕華宣示今年度創客課程再進化，更與台師大合作創客磨課師課程，提供新北市師生線上觀摩學習機會。

活動開場由板橋高中14位師生利用校內環保材料、電子互動裝置，並結合科學原理打造臺味十足的造型樂器，如臺灣造型風鈴、小籠包蒸蒸鈴鼓、金牛角手豎琴等演奏丟丟銅、雨夜花等台灣經典歌謠組曲，團隊預計於5月中到舊金山旗艦廣場MAKER FAIRE街頭快閃演出。

積穗國小創客社群老師進行創客三階段課程演示，包括基礎自造課程，專題模組課程和創發課程，由設計思考角度出發，體察生活中待解決問題為出發點，結合學生創意運用自造技術產出創意作品。

積穗國小也將創客課程向下延伸至幼兒園，透過積木組裝形成程式撰寫的初步概念，滿足孩子拆解東西的好奇心，幼兒園學童許倪恩、楊淨嵐說，每週最期待機器人課程，可以組裝機器人，還能夠用電腦寫程式讓機器人動起來。

未來自造教育示範中心將提供各式課程，包含機器人組裝課程、穿戴式雲燈課程、Maker健身房、DNA項鍊製作等，林奕華說，新北「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，希望所有學生能夠發揮想像力，「想得出來，就做得出來」，翻轉現有學習模式，培養跨域創意解決問題能力。

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  • 小朋友最喜歡的機器人組裝課程。（記者翁聿煌攝）

    小朋友最喜歡的機器人組裝課程。（記者翁聿煌攝）

  • 創客課程嚐試向下延伸到幼兒園。（記者翁聿煌攝）

    創客課程嚐試向下延伸到幼兒園。（記者翁聿煌攝）

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