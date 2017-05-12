快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
培養小創客！ 新北市成立自造教育示範中心
2017-05-12 19:26
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局推動創客教育，已於六所高國中小校建置創客教室，今天並於積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」，教育局長林奕華宣示今年度創客課程再進化，更與台師大合作創客磨課師課程，提供新北市師生線上觀摩學習機會。
活動開場由板橋高中14位師生利用校內環保材料、電子互動裝置，並結合科學原理打造臺味十足的造型樂器，如臺灣造型風鈴、小籠包蒸蒸鈴鼓、金牛角手豎琴等演奏丟丟銅、雨夜花等台灣經典歌謠組曲，團隊預計於5月中到舊金山旗艦廣場MAKER FAIRE街頭快閃演出。
積穗國小創客社群老師進行創客三階段課程演示，包括基礎自造課程，專題模組課程和創發課程，由設計思考角度出發，體察生活中待解決問題為出發點，結合學生創意運用自造技術產出創意作品。
積穗國小也將創客課程向下延伸至幼兒園，透過積木組裝形成程式撰寫的初步概念，滿足孩子拆解東西的好奇心，幼兒園學童許倪恩、楊淨嵐說，每週最期待機器人課程，可以組裝機器人，還能夠用電腦寫程式讓機器人動起來。
未來自造教育示範中心將提供各式課程，包含機器人組裝課程、穿戴式雲燈課程、Maker健身房、DNA項鍊製作等，林奕華說，新北「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，希望所有學生能夠發揮想像力，「想得出來，就做得出來」，翻轉現有學習模式，培養跨域創意解決問題能力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 老師通知兒子上課逛色情網... 父親一句話神回
- 打手槍很簡單？ 你不知道的11個冷知識
- 搶觀光財 香港快運航空14日起推3人同行兒童免費優惠券
- 永康公園跌水池填封 學者批破壞結構 市府：非文資
- 「蝸牛與天使」美術聯展 看見偏鄉孩子的藝術天份
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 淡季＋零組件缺貨 華碩EPS 4.9元 23季新低
- 股利稅改 不會劫貧濟富
- 狼師誘姦案 南檢：預計下週聯繫林家雙親說明
- 缺空調高溫逾35℃ 大甲殯儀館「熱死人」
- 梅西百貨財報利空衝擊 美股收黑
- 美貿易代表任命案過關 將加強與台關係
- 彰縣新聞處長 參議李俊德接任
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 2大天菜帥哥熱情獻吻 小禎爽爽過母親節
- 自由限時批》國民黨豈非自絕於台灣？！
- 品牌稻米契作 稻農收益增3成
- 林奕含告別式結束 遺體將火化
- 當面向蔡總統爭取前瞻經費 朱立倫：我盡量小聲講
- NBA》火箭慘敗馬刺 哈登失誤改寫難堪紀錄
- 黨產會質疑 婦聯會是逃稅慣犯
- 利菁悔付6K孝親費 憶亡母忍歹脾氣
- 新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色
- PSY鳥叔MV來了！ 攜手娜恩轟炸聽覺
- 花蓮補教協會 盼通報不良教師
- 美巡賽》大咖球星成績平平 麥吉特與休斯首回合並列領先
- 鬱卒男河堤尋短 警即時救援阻憾事
- 太極宗師完勝3名橄欖球員？球員發文揭真相
- 宋芸樺空中飛人 保濕不馬敷
- 瑞聲作假帳？股價重挫10%
- 德Ifo︰台灣未來6個月經濟樂觀
- 小小瑜被抹黑崩潰30分 黃沐妍道歉「會謹慎發言」
- 吳奇隆獨寵愛妻劉詩詩 樂當挑夫Man爆！
- 宜督盟公布議員出缺席 議長：不食人間煙火
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療
- 專制只能速效 馬籲中國走向民主
- 陽明山鬼最多？ 索非亞要大家去辛亥隧道
- 小來公園建二辦？台中市府：遺址應保存
- 馬曾公開表示願加入兩公約 小燈泡案法官：已構成承諾
- 馬德里網賽》雨來得正好！辛然配逆轉晉4
- 補教狼師誘姦案 周玉蔻嗆這些人「變態一族」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Former vice president Annette Lu says no reason for referendum reform delay
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：培養小創客！ 新北市成立自造教育示範中心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分