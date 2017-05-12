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母親節前夕 陳菊到高鐵左營站發火鶴花

2017-05-12  19:16

［記者黃旭磊／高雄報導］後天就是母親節，高雄市長陳菊今到高鐵左營站發火鶴花。

陳菊、立委劉世芳與高雄市議員高閔琳，今天（12日）傍晚5點半許會同火鶴花產業創始人李基來及市府團隊，於高鐵左營站2樓大廳發送1千株火鶴，適逢母親節前夕，不少旅客搭高鐵回家探望媽媽，也有媽媽帶著幼童一起拿花，農業局長蔡復進協助引導人龍，氣氛溫馨。

發花過程約近1小時，陳菊大力促銷火鶴花產地內門，呼籲民眾以在地火鶴替代康乃馨，支持在地農民。

陳菊說，火鶴花就是呼好，過去是高雄外銷主力，背後有高雄農民的辛苦，希望更多人看到花之美，呼好就是讓市民更好，祝賀全天下母親，「大家一起呼好啦！」

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  • 陳菊發火鶴花。（記者黃旭磊攝）

    陳菊發火鶴花。（記者黃旭磊攝）

  • 陳菊、劉世芳於高鐵左營站發火鶴花。（記者黃旭磊攝）

    陳菊、劉世芳於高鐵左營站發火鶴花。（記者黃旭磊攝）

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