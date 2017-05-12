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歡度母親節 坪林國中邀媽媽一起煮美食料理

2017-05-12  19:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕坪林國中慶祝母親節，今天邀請媽媽們與學生運用校園可食地景中的植物及蔬菜，發揮創意聯手做料理，親子團隊從認識植物特性、構思搭配菜色、擺盤與菜名，每組親子合作無間，母子同心創作美味料理，是母親節最美的風景。

坪林國中參與「校園諾亞」環境教育原生物種復育計畫多年，目前校園內栽種的原生蔬菜及可食用原生植物多達四十種，其中可食用植物包括車前草、月桃葉、魚腥草、小葉桑根及金錢薄荷等，原生蔬菜有鴨兒芹、紅鳳菜、地瓜葉、光果龍葵及珍珠菜等。

活動前先由老師帶領親子們說明每種植物或蔬菜的特性，再採集大顯身手，就食材的味道與造型發揮想像力，創作色香味俱全的特色料理，有的家庭選擇用車前草做肉捲，濃郁的肉香夾帶清新氣息，還有一組拿魚腥草來燉雞湯，同時搭配炒蛋，組合富變化同時芳香四溢。

親子組學生廖春玫和家長邱素華，媽媽說，春玫平時在家有幫忙做菜，煮車前草包肉，一起做出來的菜特別好吃，媽媽陳素貞及裴氏錦石兩人平時在學校擔任廚工，今天化身教練角色，指導女兒為媽媽做出兩道家常菜。裴氏錦石說，每天做晚飯的時間是母女談心的幸福時光。

活動最後由兒女奉茶感恩，同學們到校園香草植物區採集金錢薄荷、羅勒及甜菊煮成花草茶，獻給平日勞苦功高的母親們，感謝母親的辛勞與照顧恩情。

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  • 坪林國中邀請親子一起參與創意料理，用親情為美食調味。（記者翁聿煌攝）

    坪林國中邀請親子一起參與創意料理，用親情為美食調味。（記者翁聿煌攝）

  • 媽媽在旁指導孩子如何烹調出家的好味道。（記者翁聿煌攝）

    媽媽在旁指導孩子如何烹調出家的好味道。（記者翁聿煌攝）

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