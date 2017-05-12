國10高架下停車場 高市副議長建議：打通當馬路

2017-05-12 19:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副議長蔡昌達今質詢時指出，國道十號高架路下的平面部分路段目前當作停車場，建議全段開通、改闢為一般道路使用，讓車流更順暢﹔高市交通局長陳勁甫則表示，國道十號因涉及匝道規劃，需審慎檢視與評估。

蔡昌達表示，國道十號經過的仁武與大社區，這幾年發展迅速、人口與車流也持續增加，每逢上下班尖峰時刻，國道十號上（高架路段）車多，十號下方的平面道路一樣壅塞。

他注意到目前國道十號下方空間，部分當作停車場、部分作為左轉專用道，覺得這麼大的空間很可惜，建議乾脆比照台八八快速道路下方平面道路整段打通，作為道路使用，可讓整體交通更順暢。

交通局長陳勁甫說明，國道十號下方道路若要改變用途，因牽涉匝道規劃，需要審慎檢視﹔交通局則補充，會視整體車流與實際需求，適度調整國道下道路使用情況。