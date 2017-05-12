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沒錢、找嘸人！ 雲林公立游泳池營運難

2017-05-12  18:56

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮立游泳池每年5月1日對外開放，今年因找不到救生員公所至今未開放，另古坑、崙背及莿桐鄉立游泳池則因公所財政拮据，這幾年都只有暑假7月及8月開放。

數十年前中央鼓勵全民學游泳補助各鄉鎮蓋游泳池，雲林20鄉鎮市幾乎都有一座游泳池，因民眾使用不如預期，各鄉鎮財政拮据無力負擔經營、管理費，有的荒廢、填平，目前只剩6個鄉鎮立游泳池堪用或有營運。

雲林縣府教育處表示，全縣現有10座公立游泳池，包括雲林國中、台西國中、麥寮高中3所學校游泳池，縣立游泳池及西螺、北港、古坑、崙背及莿桐5座鄉鎮立游泳池，其中古坑、崙背、莿桐都只在暑假7、8月開放。

斗南鎮立游泳池長久與晨泳會合作，晨泳時間只開放給晨泳會員，每年5至9月才開放一般民眾使用，今年因找不到救生員至今仍未對外開放，公所急徵救生員，歡迎具有合格救生員資格者能踴躍報名。

崙背鄉公所有鑑日前發生2名國中生溺斃憾事，已決定無論如何今年暑假鄉立游泳池一定要開放，目前正樍極整修相關設備，也盼縣府能補助經費，提供民眾一處安全的戲水環境。

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  • 由於經費限制，崙背鄉立游泳池這幾年都只有暑假期間開放2個月。（記者黃淑莉攝）

    由於經費限制，崙背鄉立游泳池這幾年都只有暑假期間開放2個月。（記者黃淑莉攝）

  • 斗南鎮游泳池找不到救生員，至今無法開放。（記者黃淑莉攝）

    斗南鎮游泳池找不到救生員，至今無法開放。（記者黃淑莉攝）

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