水里商工21歲 千人路跑high慶生

2017-05-12 19:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕國立水里商工今年創校21週年，為盛大慶祝學校生日，校方今舉辦千人市區路跑，師生們從校門口集結出發，繞經鄉圖、派出所，還跑上玉峰大橋排出長長的隊伍，眾人暢跑氣氛超high，路過民眾也紛紛為學生加油打氣，場面相當熱鬧。

校長劉丙燈說，路跑是相當普及且備受國人歡迎的運動，除藉此號召師生慶祝校慶外，也能促進身心健康，另一方面則能讓學生認識學區周邊的環境，感受社區人文與水里景點風光，加深對地方的認同感，是相當有教育意義的活動。

校方表示，明天還有重頭戲校慶園遊會，並有孝親感恩、傳遞幸福活動，以及張英彬油畫創作展，更有太陽能光電啟用儀式、新住民異國美食料理，希望藉由豐富多元的展演與活動，讓師生、社區共享辦學成果，也讓參與的學生體會學校創新、追求精采卓越的精神。