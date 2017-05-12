不讓再版禁書淪為裝飾 彰縣擬如此做

2017-05-12 18:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕戒嚴時期遭政府查禁的台灣歷史人物傳記，過去遭查禁而由民間人士偷偷收藏當成傳家寶，彰化縣文化局擬推動禁書再版計畫，透過官方、基金會和民間出版社共同合作，讓再版後的禁書不要只是重新印刷、淪為形同「官方版」的出版品，失去意義，反而需要經由出版社開發行銷市場，如此讓再版禁書更可以普及一般大眾。

文化局長陳文彬表示，文化局目前著手出版二林蔗農事件關鍵人物李應章醫師的傳記，厚厚2大冊，目前編輯校對中，今年雖未編列與民間出版社合作的經費，不過，明年擬編列經費，推動禁書再版計畫。

陳文彬指出，官方經費協助的再版禁書，未來要能與書店通路市場結合，開發行銷通路，讓經由再版蛻變後的禁書在書店上架，打進閱讀市場。

今天，文化局和賴和基金會在縣立圖書館舉辦「追尋自由年代」書展，此次同時也是紅絲線、南方書店等彰化市獨立書店首次聯展，現場分解嚴後新世代策展、文學禁書、賴和專櫃、台灣人民追尋自由之書等區塊。

賴和基金會執行長周馥儀指出，這回一次同時展出罕為人見的禁書，其中，戒嚴當時遭查禁的台灣歷史人物傳記，包括彰化名醫石錫勳醫師傳記王燈岸「磺溪一老人」、台灣醫學之父杜聰明「回憶錄」、黃朝琴「我的回憶」、李萬居「珠沉滄海——李萬居先生傳記」等等，彌足珍貴、精彩必看。

周馥儀表示，禁書收藏家廖為民先生，分享這次書展中的禁書，戒嚴時期王燈岸老師為石錫勳醫師撰寫的傳記「磺溪一老人」，當時遭到警總查禁，目前王燈岸的女兒王鏡玲教授，重新整理該書內容，希望重新出版，基金會非常希望文化局能夠支持這本書再度出版。

對此，陳文彬說，日治時期的石錫勳醫師，抗日更反國民黨，受過正規醫師教育，卻能拋開名醫能夠獲得金錢和地位，多次以無黨籍身分競逐彰化縣長落選，勇氣和骨氣足可稱為磺溪（彰化縣舊名）精神的代表，在彰化民主政治演變過程，扮演重要角色，文化局不僅支持再版，擬明年編預算給予實質協助。

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