不讓再版禁書淪為裝飾 彰縣擬如此做
〔記者張聰秋／彰化報導〕戒嚴時期遭政府查禁的台灣歷史人物傳記，過去遭查禁而由民間人士偷偷收藏當成傳家寶，彰化縣文化局擬推動禁書再版計畫，透過官方、基金會和民間出版社共同合作，讓再版後的禁書不要只是重新印刷、淪為形同「官方版」的出版品，失去意義，反而需要經由出版社開發行銷市場，如此讓再版禁書更可以普及一般大眾。
文化局長陳文彬表示，文化局目前著手出版二林蔗農事件關鍵人物李應章醫師的傳記，厚厚2大冊，目前編輯校對中，今年雖未編列與民間出版社合作的經費，不過，明年擬編列經費，推動禁書再版計畫。
陳文彬指出，官方經費協助的再版禁書，未來要能與書店通路市場結合，開發行銷通路，讓經由再版蛻變後的禁書在書店上架，打進閱讀市場。
今天，文化局和賴和基金會在縣立圖書館舉辦「追尋自由年代」書展，此次同時也是紅絲線、南方書店等彰化市獨立書店首次聯展，現場分解嚴後新世代策展、文學禁書、賴和專櫃、台灣人民追尋自由之書等區塊。
賴和基金會執行長周馥儀指出，這回一次同時展出罕為人見的禁書，其中，戒嚴當時遭查禁的台灣歷史人物傳記，包括彰化名醫石錫勳醫師傳記王燈岸「磺溪一老人」、台灣醫學之父杜聰明「回憶錄」、黃朝琴「我的回憶」、李萬居「珠沉滄海——李萬居先生傳記」等等，彌足珍貴、精彩必看。
周馥儀表示，禁書收藏家廖為民先生，分享這次書展中的禁書，戒嚴時期王燈岸老師為石錫勳醫師撰寫的傳記「磺溪一老人」，當時遭到警總查禁，目前王燈岸的女兒王鏡玲教授，重新整理該書內容，希望重新出版，基金會非常希望文化局能夠支持這本書再度出版。
對此，陳文彬說，日治時期的石錫勳醫師，抗日更反國民黨，受過正規醫師教育，卻能拋開名醫能夠獲得金錢和地位，多次以無黨籍身分競逐彰化縣長落選，勇氣和骨氣足可稱為磺溪（彰化縣舊名）精神的代表，在彰化民主政治演變過程，扮演重要角色，文化局不僅支持再版，擬明年編預算給予實質協助。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 老師通知兒子上課逛色情網... 父親一句話神回
- 打手槍很簡單？ 你不知道的11個冷知識
- 搶觀光財 香港快運航空14日起推3人同行兒童免費優惠券
- 永康公園跌水池填封 學者批破壞結構 市府：非文資
- 「蝸牛與天使」美術聯展 看見偏鄉孩子的藝術天份
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 淡季＋零組件缺貨 華碩EPS 4.9元 23季新低
- 股利稅改 不會劫貧濟富
- 狼師誘姦案 南檢：預計下週聯繫林家雙親說明
- 缺空調高溫逾35℃ 大甲殯儀館「熱死人」
- 梅西百貨財報利空衝擊 美股收黑
- 美貿易代表任命案過關 將加強與台關係
- 彰縣新聞處長 參議李俊德接任
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 2大天菜帥哥熱情獻吻 小禎爽爽過母親節
- 自由限時批》國民黨豈非自絕於台灣？！
- 品牌稻米契作 稻農收益增3成
- 林奕含告別式結束 遺體將火化
- 當面向蔡總統爭取前瞻經費 朱立倫：我盡量小聲講
- NBA》火箭慘敗馬刺 哈登失誤改寫難堪紀錄
- 黨產會質疑 婦聯會是逃稅慣犯
- 利菁悔付6K孝親費 憶亡母忍歹脾氣
- 新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色
- PSY鳥叔MV來了！ 攜手娜恩轟炸聽覺
- 花蓮補教協會 盼通報不良教師
- 美巡賽》大咖球星成績平平 麥吉特與休斯首回合並列領先
- 鬱卒男河堤尋短 警即時救援阻憾事
- 太極宗師完勝3名橄欖球員？球員發文揭真相
- 宋芸樺空中飛人 保濕不馬敷
- 瑞聲作假帳？股價重挫10%
- 德Ifo︰台灣未來6個月經濟樂觀
- 小小瑜被抹黑崩潰30分 黃沐妍道歉「會謹慎發言」
- 吳奇隆獨寵愛妻劉詩詩 樂當挑夫Man爆！
- 宜督盟公布議員出缺席 議長：不食人間煙火
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療
- 專制只能速效 馬籲中國走向民主
- 陽明山鬼最多？ 索非亞要大家去辛亥隧道
- 小來公園建二辦？台中市府：遺址應保存
- 馬曾公開表示願加入兩公約 小燈泡案法官：已構成承諾
- 馬德里網賽》雨來得正好！辛然配逆轉晉4
- 補教狼師誘姦案 周玉蔻嗆這些人「變態一族」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Former vice president Annette Lu says no reason for referendum reform delay
標題：不讓再版禁書淪為裝飾 彰縣擬如此做
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email