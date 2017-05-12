「蝸牛與天使」美術聯展 看見偏鄉孩子的藝術天份

2017-05-12 19:05

〔記者佟振國／南投報導〕位處偏遠的南投縣仁愛國中、親愛國小萬大分校長期沒有編制美術老師，仁愛國中教師陳美珍特別尋求藝術家石鈴、吳熙吉協助，3年前創辦「蝸牛與天使」美術社團，讓喜歡畫畫的孩子找到創作出口，今首度於埔里鎮桃米紙教堂舉辦美術聯展，60多件作品涵蓋立體、平面、複合媒材，看見偏鄉學子的藝術天份。

仁愛國中與親愛國小萬大分校因為小校師資員額限制，多年來無法設置專任美術教師，讓充滿藝術天份的孩子始終欠缺正規美學、美感教育的啟發與激盪，只能像蝸牛般揹負沈重的殼緩步前進。

仁愛國中教師陳美珍3年前特別尋求藝術家石鈴、吳熙吉協助，成立「蝸牛與天使」美術社團，連同另一位藝術家吳衍震，3年來每週定期上山為學生上課，如同天使般開啟學生的藝術之窗。

仁愛國中校長李孟桂表示，美術社團成立後，孩子不只在山上畫畫，也到市區的美術館參觀、與社區繪畫團體交流及參加各種藝術活動，激發更多的創作靈感，作品愈來愈豐富多元。

為了能讓各界看到孩子的努力，兩校特別舉辦「蝸牛與天使」美術聯展，今起至5月30日在埔里紙教堂「流」Gallery展出，展出60多件作品，包括立體、平面、複合媒材等，主題涵蓋「山上的生活」、「部落的傳說」、「大自然的靈感」、「我的夢想」等，呈現原鄉孩子眼中純真童趣卻又色彩斑斕的世界。