捷伴護媽咪活動 高捷加碼300份紫米紅豆粥

2017-05-12 19:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今天宣佈，加碼母親節當天的「捷伴護媽咪」系列活動，會送出300份「紫米紅豆粥品」讓媽媽健康享用。

今年度高捷捷伴護媽咪系列活動，原規劃有免費視障按摩體驗、健檢（子宮頸抹片檢查及乳房攝影）」、三人同行媽媽免費搭捷運等內容，營造滿滿溫馨母親節氛圍。

高捷公司今宣佈，將與福記食品合作，母親節當天加碼提供300份「紫米紅豆粥品」，媽媽當天可到左營站旅遊諮詢處拍照後上傳高捷粉絲團，即可於左營站旅遊諮詢處兌換「紫米紅豆粥品」，數量有限，贈完為止。