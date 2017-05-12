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山川琉璃吊橋夯 在地解說員成立勞動合作社
2017-05-12 18:58
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣山川琉璃吊橋104年開放後，廣受遊客歡迎，解說人員功不可沒，他們經1年服務運作後，今天（12日）於三地門鄉原住民文化館，成立「有限責任屏東縣原住民山川琉璃吊橋勞動合作社」，盼建立原鄉社會企業經營模式，首批社員32人，為來自瑪家、霧台、三地門鄉的在地解說員。
屏東縣政府在吊橋啟用不久之後，培訓山川琉璃吊橋解說人員，招募瑪家鄉、霧台鄉、三地門鄉在地人才，透過解說服務，帶領遊客深入走訪部落，第一期培訓解說人員去年7月1日正式上線服務，第二期於今年1月5日加入。
這群在地解說員，105年7月組成「山川琉璃吊橋解說接駁服務團隊」，除提供定點吊橋解說、全程導覽解說，也串聯周邊部落推遊程。如與瑪家鄉公所幸福巴士、三地門鄉公所微笑巴士合作，推出部落巡迴專車，另以農事、工藝等主題規畫深度旅遊。
合作社發起人之一霧台鄉魯凱族人盧惠美說，期許團隊「在這片充滿可能性的沃土上，撒下部落子民誠懇、熱情、分享的種子，將自在、愉悅、自信的氛圍，傳達給每位接受我們服務的貴賓！」。來自瑪家鄉的柯靜宜則說，盼成立合作社後，將來不只能夠自立營運、經營遊程，也能讓團隊夥伴互助共享，凝聚各部落。
今天下午出席成立大會的屏東縣副縣長吳麗雪，勉勵解說團隊發揮團結合作精神，培養專業實力，以跨部落、跨組織的營運方式讓地方真正受益。長期陪伴解說團隊的屏東科技大學森林系陳美惠老師也說，合作社雖為初創，但解說員長期共同工作，有穩固的互信基礎與凝聚力，是很好的起點。
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