全國國中小科學展7月移師雲林

2017-05-12 18:49

〔記者林國賢／雲林報導〕第57屆全國中小學科學展覽會7月將移師雲林科技大學舉行，本屆主軸為環境永續，透過會場各主題館展示，傳達環境生態保育，與農業科技，讓環境教育從小紮根。

雲縣府今天在縣府親民廣場舉辦科展啟動揭幕，盼透過這項已睽違30年才又由雲林縣主辦全國性科展，為雲林播下科學新知的種子。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，本屆科展由縣府教育處主辦、雲林科技大學協辦，科展主軸為「環境永續」，規劃生態環境保護相關主題攤位、主題館，展現不同的學子活力。

縣內成功國小的「VR紫斑蝶」、大同國小的「廚房的油水分離」、林頭國小的「將鳥關進籠」和鎮東國小的「魚菜共生」等科展主題，傳達近年雲林在環境教育的努力。