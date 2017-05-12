澎湖離島三校畢旅 結緣於校長受訓

2017-05-12 18:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖北海吉貝、南海望安及將軍國小畢業生，每年都會透過陸海空交通設施，前往新北市有木國小進行聯合畢業旅行，體驗溯溪、螢火蟲，參觀101大樓、郵政博物館等都會建設，4校能結緣，全淵源於校長們為校長儲訓班同學。

連續3年澎湖離島國小聯合畢業典禮，都前往新北市三峽有木國小舉行，因為望安國小校長陳智賢、將軍國小校長方南芳、吉貝國小校長張素紋及有木國小校長林逸松4人，都是130期校長儲訓班同學，因受訓期間感情良好，奠基於4校聯盟的情誼，也拉近城鄉小學教育距離。

位在新北市的有木國小，為教育部評選為全國特色遊學學校，在操場上搭建4座11公尺高的電線桿，讓小朋友們可以體驗吊鋼索滑行的刺激感，另外還有攀岩場、木工房等設施，校園就像大型遊樂場，除了校園活動外，也安排溯溪、螢火蟲觀賞等大自然體驗活動，讓離島畢業學子親近大自然，並大開眼界。

今年澎湖離島3校共計28位學生，在師長帶領下，一口氣搭乘陸海空不同交通工具，遠渡重洋前往新北市有木國小體驗，除了讓4位校長友誼長存外，更拉近城鄉小學教育距離，透過彼此交流活動，擴展離島學子的視野，未來也將秉持這項優秀傳統，持續舉辦聯合畢業典禮。