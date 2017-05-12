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林邊高抗災通訊平台爭議 曹啟鴻：不應政治化

2017-05-12  18:28

〔記者葉永騫／林邊報導〕林邊鄉高抗災通訊平台近期引發拆除爭議，設立高抗災平台的前農委會主委曹啟鴻今天表示，當初設立是為了防災通訊，事先都做過各項評估，不應該用政治化來影響救災。

林邊鄉高抗災通訊平台的設立，是因88風災時林邊鄉遭到重創，當時所有的通訊設施遭淹水破壞，林邊、佳冬的通訊幾乎中斷，嚴重阻礙了救災的效率和通報，當時的縣長曹啟鴻在災後向NCC爭取設立了高抗災平台，將6家通訊業者納入，這個平台除了可以監測林邊溪河川水位，距離海面也相當近，遇到災害時可以確保林邊、佳冬的通訊品質，但最近卻因為電磁波等問題，引發鄉民論戰，鄉公所給通訊業者4個月的搬遷期，要求重新找地點。

曹啟鴻表示，高抗災通訊平台的設立是為了防災，當初設立時已經評估過各種的條件和環境，最後才選址在此，對於所謂的電磁波影響人體等說法，他不以為然，強調電磁波、幅射最大的來源是太陽，不是基地台，世界各國也沒有基地台對人體影響的證據，用電磁波來反對是相當矛盾的，如果要求基地台距離要遠一點，但手機又要接收訊號，最後反而要加強電波來接收，這樣不是對人體造成更多的傷害嗎？

曹啟鴻說，救災不應該牽涉到政治，也不應該用政治來影響救災，如果說高抗災平台影響民眾健康，那麼林邊鄉那一棟全是基地台的高樓，不是更應該拆除嗎？希望民眾都能理性的思考。

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  • 前農委會主委曹啟鴻（中）在屏東縣長任內，爭取設立林邊高抗災通訊平台，對於近日爭議指出，不應該政治化。（記者葉永騫攝）

    前農委會主委曹啟鴻（中）在屏東縣長任內，爭取設立林邊高抗災通訊平台，對於近日爭議指出，不應該政治化。（記者葉永騫攝）

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