沒有「劉毅」補習班 北市要求撤廣告招牌

台北市教育局今日下午召開記者會時表示，從法律上來說「台北市根本沒有劉毅補習班」。（圖擷取自Google Map）

2017-05-12 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市教育局今日下午召開記者會時表示，知名補習班「劉毅英文」當初申請時立案的名稱為「學信」、「學勤」、「學智」、「學善」4家補習班，從法律上來說「台北市根本沒有劉毅補習班」，不能使用「劉毅」作為補習班的招牌，目前已發公文限期該補習班一個月內改善。

根據《ETtoday》媒體報導，台北市政府已與台北市補教協會達成共識，除了必須揭露教師真名以外，也規定補習班應以立案名稱開業，如果業者想要用「劉毅」作為補習班名，可申請變更立案名稱。除了立案名稱以外，包括招牌等廣告宣傳物也應使用核准的班名。

教育局官員表示，「劉毅」本人並不是「學信」、「學勤」、「學智」、「學善」4家補習班的負責人，公司、機構的成立都沒有用到「劉毅」的名字。教育局官員表示，「都沒有『劉毅』這兩個字，用『劉毅』招生這樣對嗎？」「劉毅」在英語教學的領域十分知名，但不能直接把「劉毅」拿來作為補習班的招牌。對於台北市是否還存類似情況的立案補習班，教育局表示目前還在調查中。

此外北市教育局也表示，將在「台北市補習班管理平台」建置全市補習班教職員工名冊，以及性騷擾、性侵害通報及防護等機制。除了將強力執行補習班實名制以外，考量補教界使用化名現象已相當普遍，教育局也同意可在真實姓名旁加註化名。