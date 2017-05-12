| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

返鄉畫家開畫室、經營民宿 西螺小鎮另類風景

2017-05-12  17:59

［記者廖淑玲／雲林報導］國立藝專、文化大學美術系畢業的陳雅芳，為了照顧孩子及公婆，從台北毅然回到雲林西螺開畫室，教小朋友畫畫，並結合繪畫經營民宿，每個房間都有女主人的精心創作，帶動西螺小鎮另類觀光潮。

國小就舉家搬到台北的陳雅芳，整個求學階段都在北部，因為喜歡畫畫，考上當時的國立藝專美術系，後來插班文化大學美術系，曾師事歐豪年，專長水彩畫。

結婚後為了照顧3個小孩，加上公婆年歲已大，夫妻倆決定回到西螺定居，又生了老么，過起照顧4個小孩的忙碌生活，但仍不能忘情畫畫，於是在家中開起畫室教兒童繪畫，一面創作，曾獲國際獅子會寫生比賽社會組銀獅獎、雲科大畫荷寫生社會組第一名，獲獎無數。

隨著孩子慢慢長大，每有朋友來訪，陳雅芳發現西螺地區缺少有特色的住宿環境，心想可以結合自己的畫室，規劃成民宿，於是將緊鄰西螺延平老街的畫室，保留1樓教學用的空間，另將2、3樓設計改為民宿，而且申請立案，一切合法，讓遊客不必擔心，打造出別具格調的後街民宿，因為用心經營，頗受入住遊客的歡迎及好評。

陳雅芳說，因為是自己經營，從設計到改裝、布置全都一手包辦，感謝丈夫及家人的支持，甚至連4個小孩都會幫忙房務及環境清理，成為得力助手。

最得意的是，自己負責彩繪，掛的都是自己和學生的作品，讓入住遊客可以沈浸在濃濃的藝術氛圍中，還吸引其他畫家聞名而來入住，陳雅芳希望分享創造的喜悅，尤其歡迎大家到西螺來做客。

廣告
  • 將畫室改裝為民宿的陳雅芳。（記者廖淑玲攝）

    將畫室改裝為民宿的陳雅芳。（記者廖淑玲攝）

  • 陳雅芳保留一樓的教學空間仍持續教畫、作畫。（記者廖淑玲攝）

    陳雅芳保留一樓的教學空間仍持續教畫、作畫。（記者廖淑玲攝）

  • 陳雅芳樂於和入住客人分享創作。（記者廖淑玲攝）

    陳雅芳樂於和入住客人分享創作。（記者廖淑玲攝）

  • 女主人的彩繪。（記者廖淑玲攝）

    女主人的彩繪。（記者廖淑玲攝）

  • 入住遊客的好評。（記者廖淑玲攝）

    入住遊客的好評。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 歐豪年 民宿 畫家 西螺
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：返鄉畫家開畫室、經營民宿 西螺小鎮另類風景


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.