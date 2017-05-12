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返鄉畫家開畫室、經營民宿 西螺小鎮另類風景
2017-05-12 17:59
［記者廖淑玲／雲林報導］國立藝專、文化大學美術系畢業的陳雅芳，為了照顧孩子及公婆，從台北毅然回到雲林西螺開畫室，教小朋友畫畫，並結合繪畫經營民宿，每個房間都有女主人的精心創作，帶動西螺小鎮另類觀光潮。
國小就舉家搬到台北的陳雅芳，整個求學階段都在北部，因為喜歡畫畫，考上當時的國立藝專美術系，後來插班文化大學美術系，曾師事歐豪年，專長水彩畫。
結婚後為了照顧3個小孩，加上公婆年歲已大，夫妻倆決定回到西螺定居，又生了老么，過起照顧4個小孩的忙碌生活，但仍不能忘情畫畫，於是在家中開起畫室教兒童繪畫，一面創作，曾獲國際獅子會寫生比賽社會組銀獅獎、雲科大畫荷寫生社會組第一名，獲獎無數。
隨著孩子慢慢長大，每有朋友來訪，陳雅芳發現西螺地區缺少有特色的住宿環境，心想可以結合自己的畫室，規劃成民宿，於是將緊鄰西螺延平老街的畫室，保留1樓教學用的空間，另將2、3樓設計改為民宿，而且申請立案，一切合法，讓遊客不必擔心，打造出別具格調的後街民宿，因為用心經營，頗受入住遊客的歡迎及好評。
陳雅芳說，因為是自己經營，從設計到改裝、布置全都一手包辦，感謝丈夫及家人的支持，甚至連4個小孩都會幫忙房務及環境清理，成為得力助手。
最得意的是，自己負責彩繪，掛的都是自己和學生的作品，讓入住遊客可以沈浸在濃濃的藝術氛圍中，還吸引其他畫家聞名而來入住，陳雅芳希望分享創造的喜悅，尤其歡迎大家到西螺來做客。
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