發展集集觀光資源 擬引活水導入清水溪

2017-05-12 17:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕台中市柳川整治成親水河岸後，搖身變成舊市區新興景點，而在南投縣觀光小城集集鎮，也有條貫穿全鎮的清水溪，惟因早期河道淤積，水位榮枯兩極，公所為打造市區排洪與親水環境，研擬引進周邊水里鄉的水里溪乾淨水源，為鎮上清水溪注入活水，再配合既有水岸自行車道，盼運用水觀光資源，再造集集發展新里程。

今由行政院中部辦公室副執行長湯火聖，邀集第三河川局、水利署、南投縣政府，以及縣議員陳昭煜等現場會勘，集集鎮長陳紀衡表示，清水溪流經人口稠密區，是集集的母親之河，但因旱季水量少、淤積嚴重，河道長滿蘆竹，容易孳生蚊蟲，衍伸衛生問題，汛期則是水位容易暴漲，危及居民安全。

他說，盼透過前瞻基建計畫爭取資源，從水里溪出河口引取乾淨水源導入清水溪，並在市區河道設置滯洪池、親水公園，加上沿線也有自行車道，若能打通中段約600公尺的斷點，可望串接全長4.6公里的自行車道，對未來的親水觀光發展將有莫大助益。

陳昭煜則說，清水溪流經全鎮6、7個里，平緩、流域廣的特性，是南投少見的水岸優勢，若能引進活水，對集集水觀光將是一大強心針，只要水引進來，集集市區景致就會明顯改觀。

湯火聖則說，清水溪水環境有潛力發展成集集另一個觀光亮點，且內涵也與前瞻基建相符，但因相關建設涉及縣府、河川局、觀光局、體育署等，因此將撥款先做完整規劃，之後再邀集相關單位進一步討論，現階段則會要求三河局持續提供清水溪區域排水的易淹水整治工作，維護當地居民生命財產安全。