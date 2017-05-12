福龍國小太極八卦菜畦 採自然農法好健康

2017-05-12 17:45

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉偏鄉小校福龍國小，以「極、翔、儒、藝」為治校理念，全校無線上網，並推廣多元化學習課程，校園還有一座八卦圖形的菜畦，師生利用自然農法種菜，落實食農教育，讓營養午餐好吃又健康。

新竹縣在地的有機農戶眾多，可提供品質優良的蔬果，縣府推動營養午餐食育計畫，去年起由10所國中、國小學校試辦，每週至少提供兩次有機蔬菜給學童享用；為了擴大推廣，縣府文化局今天邀集有興趣的校長、老師、家長及代表，參訪埔和、福龍國小。

福龍國小校長陳昶澤表示，為培養孩子實踐力、環境力，除打造太陽能發電，利用地形高低差，自校外引進灌溉原水，注入台灣造型的生態水池和太極水井，還讓學生學習自然農法，在八卦圖形的菜畦種菜，不灑農藥、不施肥料，所種的菜除當作學校營養午餐，也獲得企業贊助，提供小朋友畢業旅行基金。

陳昶澤說，因少子化，福龍學生現僅39人，但學校以「極、翔、儒、藝」為理念，規劃多元化課程，有閱讀、鼓隊、讀經、桌球、游泳、樹藝再生等，校園無線上網，擁有平板學習載具，聘僱外籍師資，還有免費夜光課輔。

埔和國小則是成功實踐營養午餐「零廚餘」，校長吳柚強調，食農教育一定要生活化，讓學生從生活中去體驗才會成功。