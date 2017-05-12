| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

下班請注意！氣象局預警北北基、桃園有瞬間大雨

中央氣象局指出，今天下班時間北北基桃、新竹、南投、宜蘭、花蓮和馬祖地區都要留意瞬間較大雨勢。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-12  17:29

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局提醒，今天下班時間對流雲系發展旺盛，北北基桃、新竹、南投、宜、花和馬祖地區都要留意瞬間較大雨勢。

報天氣專頁指出，今天下班時間對流雲系發展旺盛，北北基桃、新竹、南投、宜蘭、花蓮、馬祖地區請留意瞬間較大雨勢。而週六清晨受鋒面影響，苗栗以北地區留意短時間強降雨、強陣風、雷雨。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：下班請注意！氣象局預警北北基、桃園有瞬間大雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.