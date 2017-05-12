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中市助盲協會送蛋糕、康乃馨 視障生幫媽媽過節

2017-05-12  17:26

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市助盲協會發動會員募款，結合立委江啟臣、市議員張瀞分及康久菓子工坊，今日提供台中啟明學校視障生蛋糕、康乃馨花束、雙視點字感恩卡片，讓學子將禮物送給母親，江啟臣與市議員陳本添到場參加捐贈儀式，場面溫馨。

為了感謝助盲協會用心為孩子準備愛的感恩禮物，今日由「小小鼓手」呂岳駿，率領可愛的小學部同學，一起獻唱「天下的媽媽都是一樣的」，並以真摯的心大聲朗讀「給媽咪的話」，台中啟明學校絲竹樂團、玩樂樂團，還有綜職科同學以熱舞，向現場的嘉賓和老師們表達由衷感謝，一起度過溫馨母親節。

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  • 台中市助盲協會捐贈啟明學校學生蛋糕與康乃馨。（記者張軒哲攝）

    台中市助盲協會捐贈啟明學校學生蛋糕與康乃馨。（記者張軒哲攝）

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