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兩公約成免死金牌？ 北市議員批評：活見鬼
2017-05-12 17:18
〔記者何世昌／台北報導〕去年3月，王姓兇嫌在台北市內湖當街砍殺3歲女童「小燈泡」，被士林地檢署依殺人罪具體求處死刑，但士林地院今日審理後，認為王嫌患有思覺失調症，依兩公約跟身心障礙權利公約，不得判死。對此國民黨台北市議員王欣儀批評，台灣連WHA的邀請函都收不到、去不了；此時為求「國際接軌」，把兩公約當聖旨，根本是活見鬼。
士林地院今日審理小燈泡案，根據判決主文指，「王嫌故意對兒童犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身」。對此士林地院新聞稿指出，法官認為，王嫌患有思覺失調症，依兩公約跟身心障礙權利公約，不得判死，依殺人罪判處王男無期徒刑，褫奪公權終身；本案得上訴。
但台灣並非聯合國會員，法院引用兩公約是否有其效益，引發爭議。士林地院指出，前總統馬英九任內曾自動簽署兩公約遭聯合國退回，為使台灣人權與國際接軌，2009年立法通過兩公約施行法，其中明訂兩公約揭示保障人權的規定，具有國內法效力，並需參照監督機關人權事務委員會的解釋。
對此王欣儀今在臉書批評，台灣現在連WHA的邀請函都收不到、去不了；只能靠補助WHO 宣達觀光團去作秀嚷嚷一下兼旅遊，把兩公約當聖旨，聯合國的力量這個時候在哪裡？還能跟國際接什麼軌？根本是活見鬼！
王表示，雖然在現在的「政治風向」、「司法改革」下，法官會判割喉小燈泡殘兇免死早已是意料中事，但在母親節前夕，看到這樣的宣判結果，仍令人痛心疾首、天理難容！
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