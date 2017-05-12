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「水鬼」登陸？ 原來是學生獨木舟環島
2017-05-12 17:11
學生獨木舟環島受困雲林麥寮許厝寮沙洲，晚上扛著獨木舟上岸海巡官兵發現以為是「水鬼」上岸，虛驚一場。（第四岸巡總隊提供）
［記者黃淑莉／雲林報導］「水鬼」登陸？昨天晚上麥寮六輕西北堤許厝寮漁港有多人扛著獨木舟從海面走上岸，海巡署岸巡官兵一度以為是對岸的「水鬼」闖入，緊急呼叫支援，原來是3名學生正在獨木舟環島壯遊受困沙洲，虛驚一場。
海巡署第四海岸巡防總隊一兵張凱皓昨天晚上7點多在許厝安檢所執勤時，以夜視鏡巡視岸際海面狀況，發現許厝寮漁港沙洲有人影走動且肩上扛著獨木舟，擔心是對岸「水鬼」橫越台灣海峽上岸，趕緊通報安檢所所長柯振中。
柯振中率領多位官兵趕往港區北堤在岸上等候，7點50分5人扛著3艘獨木舟靠近岸堤，看到他們身上穿著印有「台北市獨木舟協會」防曬衣，大夥人才鬆一口氣。
岸巡官兵協助5人上岸並將請他們到安檢所休息、盥洗，獨木舟協會游姓男子出示核准航行公文並指出，5人中有3名學生希望在畢業前完成獨木舟環島壯舉，1日從新北市富貴角海域出發，預計26日抵達目的地屏東縣砂島，全長300公里。
昨天早上8點多從彰化崙尾灣附近海域出發，原本預計傍晚到雲林三條崙漁港上岸補給、住宿，因行程延誤加上不諳雲林海域遇到退潮受困沙洲，只好扛著獨木舟沿著沙洲走上岸。
第四岸巡總隊安排5人在總隊住宿一晚，今天早上從許厝寮漁港出發繼續獨木舟環島行程。
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