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林保堯：讓南美館成為世界認識台灣的窗口
2017-05-12 17:30
［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館首任館長林保堯今天走馬上任，上班第一天便在市政府向藝術界說明理念，並向藝術界請益。有藝術家建議南美館未來在典藏、企業贊助、捐贈等相關辦法，應盡快訂定，做出自己的高度，不要淪為分配，也有人認為不要再分為當代館及近現代館。
林保堯上任後第一場公開說明會，北、中、南都有藝術家參加，林保堯再度強調要讓南美館成為世界認識台灣的窗口，讓台南之美走出去，讓世界之美走進來。
與會藝術家發言踴躍，包括希望納入傳統工藝，以及目前分為近現代館與當代館，會讓運作有些僵化，因藝術的界限不是很明顯，還有未來如何讓收藏家願意將收藏品捐出來、企業贊助該麼做？捐贈辦法等，都要早一點思考；也有藝術家說，台南市期待美術館已經等了60年，很多人關心南美館的未來怎麼走，希望落實台南藝術界的公平性。
林保堯表示，有關當代館、近現代館的名稱，半個多月來已有很多人提出，冠名名稱怎麼做最適合，會成立諮詢委員會，請大家提供意見，南美館一定會與市民、藝術家三位一體，希望以後有一個是台南美術團體可以自由運用的空間。
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