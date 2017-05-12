補教實名制 南市教育局長：限5/26完成

2017-05-12 17:13

〔記者蔡文居／台南報導〕針對補習班教師實名制議題，台南市議員林燕祝今天下午質詢表示，北市今天已經宣布要採實名制，南市何時要做？教育局長陳修平表示，「我們已經在做了！」並要求補習班2週時間內把相關資料送來教育局，並限於5月26日完成。

陳修平說，在4月底林奕含事件發生後，其實南市第一時間就建議教育部，補習班應採實名制，而現在南市府進行的「防狼專案」稽查，已要求補習班負責人和教職員把實名和化名，以及向警方申請的良民證，於5月26日前全數交給教育局。