基隆在地企業捐蛋糕 祝福社區獨老單親媽

2017-05-12 16:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆在地企業負責人紀文荃，今天在文昌里民活動中心，捐贈100個蛋糕給文昌里與獅球里關懷據點獨居老人及單親媽媽，用愛心回饋鄉里，獅球里志工們以塑膠袋手做康乃馨，讓媽媽們感受到滿滿的祝福，里長也呼籲子女們平日多打電話問候媽媽，讓媽媽開心、安心。

文昌里長王明清及獅球里長林錦榮平日用心經營社區關懷據點，非常關懷獨居老人，在母親節前夕，基隆在地的許願購物負責人紀文荃，以行動回饋社區，讓媽媽們感受溫暖。

獅球里長林錦榮與志工們利用各種顏色的塑膠袋，手製康奶馨，祝福現場的媽媽們。