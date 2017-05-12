環台醫療策略聯盟成立17年 紀錄片說努力與成果

2017-05-12 17:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕由全台17所醫院組成的「環台醫療策略聯盟」，發表紀錄片，回顧成立17年來的努力與成果，聯盟理事長、高雄阮綜合醫院院長柯成國說，聯盟以1縣市1家醫院的結盟方式打團體戰，發揮「1加1大於2」的效益，成為國內醫療機構合作模式的典範。

聯盟創始人之一的聯新國際醫療集團總執行長張煥禎說，17家公私立、財團法人、教會、軍方等不同背景的區域級醫院組成聯盟，將一向被視為機密的營運資料開誠佈公，才能讓盟院多年來的友誼穩固、一起成長，進而提升醫療水準，提供民眾更好的醫療照顧。

聯盟拍攝紀錄片，呈現過去17年的努力與成果，希望能見證台灣的醫療發展，也寫下聯盟的歷史。

柯成國說，在健保總額的制度下，醫院生存越來越難，透過「1縣市1家」結盟方式打團體戰，才能爭取更大的發展，例如盟院可以透過聯盟「集體議價」的平台，向廠商爭取「團購價」，包括藥品聯合採購、員工醫療保險，既降低醫院成本，也能維持高醫療品質。