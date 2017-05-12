| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

環台醫療策略聯盟成立17年 紀錄片說努力與成果

2017-05-12  17:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕由全台17所醫院組成的「環台醫療策略聯盟」，發表紀錄片，回顧成立17年來的努力與成果，聯盟理事長、高雄阮綜合醫院院長柯成國說，聯盟以1縣市1家醫院的結盟方式打團體戰，發揮「1加1大於2」的效益，成為國內醫療機構合作模式的典範。

聯盟創始人之一的聯新國際醫療集團總執行長張煥禎說，17家公私立、財團法人、教會、軍方等不同背景的區域級醫院組成聯盟，將一向被視為機密的營運資料開誠佈公，才能讓盟院多年來的友誼穩固、一起成長，進而提升醫療水準，提供民眾更好的醫療照顧。

聯盟拍攝紀錄片，呈現過去17年的努力與成果，希望能見證台灣的醫療發展，也寫下聯盟的歷史。

柯成國說，在健保總額的制度下，醫院生存越來越難，透過「1縣市1家」結盟方式打團體戰，才能爭取更大的發展，例如盟院可以透過聯盟「集體議價」的平台，向廠商爭取「團購價」，包括藥品聯合採購、員工醫療保險，既降低醫院成本，也能維持高醫療品質。

廣告
  • 「環台醫療策略聯盟」成立十七年。（環台醫療策略聯盟提供）

    「環台醫療策略聯盟」成立十七年。（環台醫療策略聯盟提供）

  • 「環台醫療策略聯盟」發表紀錄片，回顧成立十七年來的努力與成果。（環台醫療策略聯盟提供）

    「環台醫療策略聯盟」發表紀錄片，回顧成立十七年來的努力與成果。（環台醫療策略聯盟提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：環台醫療策略聯盟成立17年 紀錄片說努力與成果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.