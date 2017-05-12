北市搜救隊第八期開訓 訓練各種救援技術

2017-05-12 16:58

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天下午3時許，在北市內湖區消防局防災科學教育館，舉辦「台北市搜救隊第八期搜救訓練」開訓典禮， 參訓的30名消防人員將進行各式搜索、救援、器材運用等訓練，以提升北市搜救隊能量，因應未來各式災害的搶救。

消防局表示，這次搜救訓練，消防局選拔領有救助訓合格證書的30名消防人員，訓練課程包括各式搜索、救援、通訊器材操作、侷限空間醫療作業、搜救犬介紹、倒塌建築物支撐、重物搬移、激流、各式繩索救援技術及運用等等。

參訓成員除消防局人員外，更加入工務局技術人員，因為在倒塌建物搶救前，工程技術人員的現場評估，更能使搶救作業更為安全有效率。

消防局表示，北市搜救隊自89年成立至今已逾17年，成員已擴編至183人（含義勇特種搜救隊60人），依各項任務分為指揮、搜索、救援、醫療、工程及後勤等不同任務編組，可在災區自給自足72小時以上，至今已執行薩爾瓦多震災、伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災、海地共和國震災及日本311震災等多次國際人道救援任務，並執行國內各縣市災害搶救勤務，如花蓮南二子山人員搜救、國道五號遊覽車翻車救助、0206台南震災及復興空難等救援任務。