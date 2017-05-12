| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

北市搜救隊第八期開訓 訓練各種救援技術

2017-05-12  16:58

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天下午3時許，在北市內湖區消防局防災科學教育館，舉辦「台北市搜救隊第八期搜救訓練」開訓典禮， 參訓的30名消防人員將進行各式搜索、救援、器材運用等訓練，以提升北市搜救隊能量，因應未來各式災害的搶救。

消防局表示，這次搜救訓練，消防局選拔領有救助訓合格證書的30名消防人員，訓練課程包括各式搜索、救援、通訊器材操作、侷限空間醫療作業、搜救犬介紹、倒塌建築物支撐、重物搬移、激流、各式繩索救援技術及運用等等。

參訓成員除消防局人員外，更加入工務局技術人員，因為在倒塌建物搶救前，工程技術人員的現場評估，更能使搶救作業更為安全有效率。

消防局表示，北市搜救隊自89年成立至今已逾17年，成員已擴編至183人（含義勇特種搜救隊60人），依各項任務分為指揮、搜索、救援、醫療、工程及後勤等不同任務編組，可在災區自給自足72小時以上，至今已執行薩爾瓦多震災、伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災、海地共和國震災及日本311震災等多次國際人道救援任務，並執行國內各縣市災害搶救勤務，如花蓮南二子山人員搜救、國道五號遊覽車翻車救助、0206台南震災及復興空難等救援任務。

廣告
  • 北市消防局在防災科學教育館，舉辦「台北市搜救隊第八期搜救訓練」開訓典禮。（記者邱俊福翻攝）

    北市消防局在防災科學教育館，舉辦「台北市搜救隊第八期搜救訓練」開訓典禮。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市 搜救隊 消防局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：北市搜救隊第八期開訓 訓練各種救援技術


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.