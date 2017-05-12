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「長頸鹿美語」該如何實名？北市補教協會這樣說
2017-05-12 17:50
〔即時新聞／綜合報導〕台北市教育局宣布即日起嚴格要求補習班以揭露教師真名為原則，北市補教協會表示願配合但希望能有些緩衝時間。至於「長頸鹿美語」該如何揭露教師真名？台北市補教協會總幹事認為招牌若是補習班立案名稱，應該就不用改。
北市教育局今日宣布已和台北市補教協會取得共識，北市補習班實名制今起上路，也放寬業者可在真實姓名旁加註化名。北市補教協會總幹事張浩然在接受《中央社》採訪時證實實名制，但他說由於實名制變動非常大，包括招生文宣、招牌等都須改，要花很多經費和時間。而且正如各縣市良民證申請作業大塞車，許多老師都在排隊，因此要求社會和政府給一些緩衝時間。
至於「長頸鹿美語」該如何揭露教師真名、實行實名制？張浩然認為，如果招牌就是補習班立案名稱，應該就不用改，像陳立數學就是陳立補習班，只是在文宣裡寫到授課教師時，需要把陳立的真名寫出來。
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