感受糧食危機 嶺東中學近千名師生飢餓體驗

2017-05-12 17:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕非洲糧食危機迫切，中市嶺東中學響應台灣世界展望會飢餓30活動，近千名師生今天進行12小時的飢餓體驗，更捐出10萬元助東非，甚至有260位學生，將在7月參加展望會舉辦飢餓勇士大會師，希望讓更多人響應幫助非洲。

因乾旱、衝突、政府治理不佳等多重因素，導致東部非洲四國衣索比亞、南蘇丹、肯亞及索馬利亞身處糧食危機，根據世界展望會最新緊急救援資料顯示，需人道救援的人數已由2200萬攀升至2500萬人。

嶺東中學響應台灣世界展望會的飢餓30，今天在學校舉辦12小時的飢餓體驗，有近千名的師生參與，校長陳泓全更號召全校師生募集了10萬元，要幫助東非。

陳泓全表示，嶺東中學響應飢餓30，每一個都是學生自願參加飢餓12小時體驗，而且都是經過家長同意，而學校舉辦飢餓體驗已第10年，同學們甚至會參加台灣世界展望會舉辦的飢餓勇士大會師，今年有260位同學參加。

今天參加飢餓體驗的學生，有多位曾經參加過2次以上，甚至也參加過飢餓30。同是高二生的張琮閔及楊珮萱，兩人不但都是第二次參加學校舉辦的飢餓12小時體驗，也都在去年參加飢餓30，兩人皆表示，學校的飢餓體驗還好，若有飢餓感就喝水，飢餓30就會真的很餓，但一想到非洲民眾的飢餓，就不覺得餓了，而且還有同學的相互鼓勵，大家都能度過飢餓的體驗，也覺得參與這個活動更有意義。

台灣世界展望會將在7月15、16日在彰化縣立體育館舉辦第28屆飢餓勇士大會師。

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