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國道泰安服務區飛雁旗艦館揭幕 協助女性創業

2017-05-12  16:45

〔記者張軒哲／台中報導〕經濟部中小企業處為支持女性創業者擴展商品通路，於國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」，販售飛雁計畫扶植創業25家廠商販售食品與面膜等，12日舉行開幕儀式，盼能透過多元通路，以行動協助女性創業者銷售自家的產品。

經濟部中小企業處指出，近年與南仁湖企業合作，協助創業女性拓展行銷管道，目前已在國道東山、中壢、關廟、古坑等國道休息站與義大醫院地下街提供飛雁小舖展售空間，泰安服務區「飛雁旗艦館」更是升級版，販售眾多產品。

今日由經濟部中小企業處長吳明機、財團法人中山管理教育基金會秘書長曾珊慧、南仁湖公司副董鄭宜芳等人為「飛雁旗艦館」揭幕，吳明機指出，透過旗艦館完整商品呈現及館內部陳列，讓民眾更熟知飛雁姊妹的商品及創業故事。女性代表著家庭中採購的決策者，而這也蘊含著一股超強的購買力，期望透過本次「飛雁旗艦館」揭幕，讓大家能更了解女性創業者不容小覷的好實力。

今年度也透過南仁湖「友善國道服務區App」，結合智慧物聯網與環境感知科技，讓消費者可於南仁湖全館內享有快速便捷、多元的消費體驗，建立更友善的消費環境。

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  • 國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」歡喜開幕。（記者張軒哲攝）

    國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」歡喜開幕。（記者張軒哲攝）

  • 國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」。（記者張軒哲攝）

    國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」。（記者張軒哲攝）

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