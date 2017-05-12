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五峰清泉所搬遷打造藝術村 民憂山老鼠更猖獗

2017-05-12  16:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府準備運用五峰鄉清泉派出所廳舍和周邊環境，整修後打造原住民藝術村，工程預計6月間發包，原警力將搬到桃山派出所合署辦公。雖然警察局強調，白天仍將進駐原住民族館值班，並加強夜間巡邏，但部落人擔心，恐不利於治安維護，反讓山老鼠更加猖獗。

許多鄉民抱怨，位在大鹿林道的雲山派出所及檢查哨，去年9月撤哨解編後歸到清泉派出所，管轄遼濶，編制（5人）卻未增加，目前僅4名員警，欲前往白蘭、民都有等部落，約須2、30分鐘車程，到霞喀羅、觀霧更要1個小時以上，如今清泉所又要搬到相距6公里遠的桃山所，未來對於防範山老鼠、毒品、竊盜等，恐怕更加困難。

此外，部落人並不看好原住民藝術村，認為地處偏遠，平日遊客少，甚難吸引藝術家上山，最後恐淪為蚊子館，而且找不到適合建地新建清泉所！

根據當地「清泉」解說牌，居高臨下的清泉派出所，舊稱井上駐在所，日治時期（1924年）興建，與溫泉隔溪相望。縣府秘書長蔡榮光表示，清泉派出所因年久失修，廳舍老舊，縣府考量張學良兩岸三館年會即將在10月底登場，為了帶動觀光，並營造新亮點，準備運用營建署補助兩千萬元經費，進行整體環境改造，佔地約0.8公頃。

蔡榮光說，清泉所連同辦公室、宿舍和舊衛生室共7間，經拉皮、修繕後，預計邀請5名當地或台灣原住民藝術家，以及2名國際、特別是南島語系的藝術家進駐；縣府已協助藝術家林舜龍募集300多萬元經費，準備在警所前廣場，打造一處半開放式的公共藝術平台，建置以兒童、生態為主題的繪本書屋，提供閱讀和創作展示空間。

蔡榮光表示，清泉所整修工程希望趕在10月初，與張學良文化園區周邊工程一併完工；原住民藝術村建置完成後，將成為繼竹北新瓦屋藝術聚落、竹東車站客家文創藝術村，新竹縣第3座藝術村亮點，未來擬委託專業團隊經營。

警察局強調，清泉所只是暫時搬遷到桃山所合署辦公，兩所合計7名警力，不會裁併，未來將爭取經費，另覓地新建清泉所。

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  • 新竹縣政府準備運用五峰鄉清泉派出所廳舍和周邊環境，整修後打造原住民藝術村。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府準備運用五峰鄉清泉派出所廳舍和周邊環境，整修後打造原住民藝術村。（記者廖雪茹攝）

  • 五峰鄉清泉派出所預計6月間搬到桃山派出所合署辦公；雖然警察局強調，白天仍將進駐原民館值班，並加強夜間巡邏，但部落人擔心，恐不利於治安維護，反讓山老鼠更加猖獗。（記者廖雪茹攝）

    五峰鄉清泉派出所預計6月間搬到桃山派出所合署辦公；雖然警察局強調，白天仍將進駐原民館值班，並加強夜間巡邏，但部落人擔心，恐不利於治安維護，反讓山老鼠更加猖獗。（記者廖雪茹攝）

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