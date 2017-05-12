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宜蘭國小讓學童三跪九叩 教育方式遭疑不合時宜

2017-05-12  16:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭國小附設幼兒園今辦理讀經孝親奉茶儀式，讓學童們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，最後向父母親奉茶，藉此學習孝道，有老師認為，這樣的教育方式不合時宜，應該以其它的教育模式教孩子孝道。校長施智文表示，這樣的教育方式沒有絕對的好與壞，傳統的禮儀不該完全被拋棄，未來活動會續辦，如果有需要才會調整活動內容。

宜蘭國小幼兒園的孝親奉茶儀活動，今年已邁入第6年，首度將讀經納入活動中，讓120名學童背誦弟子規，期盼孩子從古聖先賢的教誨裡，學智慧、學規矩、學禮及學孝道；光復國小老師朱堯麟表示，這種三跪九叩的大禮已經很少見，幾乎沒有場合需要，這樣的教學方式有些不合時宜，要學孝道，應該有其它的教育方式可以代替。

但朱堯麟認為，如果老師讓學生做這個儀式之前，有先說清楚，這是古代一種古禮，這樣的禮儀有何意義，如此才比較沒有問題，如果未說清楚，只是一昧讓學生跪拜，根本沒有意義，活動會只淪為形式，校方的教育模式，也會給外界過於權威與封建的觀感。

不過，參與活動的簡姓媽媽認為，這樣行古禮的教育活動不錯，她兒子讀大班，每年都參與奉茶儀，常被現場的氛圍感動到落淚，因此拉近了孩子與她之間的距離。

施智文指出，活動有經過家長們的支持，且行古禮的本質在於學生品德的陶冶，建立優良價值觀，教育的模式並非符合社會潮流就是對的，讓學生做三跪九叩等古禮，沒有絕對的好與壞，許多傳統價值不該全部拋棄，校方未來會繼續辦活動，並持續與家長溝通，有需要才會調整活動內容。

教育處長簡菲莉則認為，學校在辦理活動之前，一定會有一連串的課程，也會與家長討論說明，讓孩子理解家庭的重要及提升個人自信，但社會上只會以看見學生在三跪九叩來評論這件事，這很表面，因為類似的體驗課程，不會只有形式上的儀式，絕對還有一些與學生討論活動意涵的過程，從中反思好與壞，社會大眾更應該看到活動的本質。

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  • 宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，但遭到質疑不合時宜。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，但遭到質疑不合時宜。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，但遭到質疑不合時宜。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，但遭到質疑不合時宜。（記者林敬倫攝）

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