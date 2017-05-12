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桃園憲光二村藝術進駐計畫 重現媽媽們的沙龍照
2017-05-12 16:19
［記者鄭淑婷／桃園報導］由桃園市政府文化局推動的憲光二村藝術進駐計畫，13日、母親節前夕推出「閃亮穿越劇-一閃眷戀風華：眷村媽媽沙龍展」，邀請10位眷村媽媽重返村子拍攝沙龍照，重溫昔日的閃亮歲月，也讓大家一睹眷村的過往風采，沙龍展於憲光二村職務宿舍一樓展出，展期至6月30日為止，每週三到週六早上10點到下午5點開放參觀。
「眷村媽媽沙龍展」是憲光二村藝術進駐計畫的首檔特展，桃園市養雞場藝術發展協會老師涂維政表示，展覽中的主角媽媽們都是當年眷村的靈魂人物，10位媽媽裡有7位是憲光二村原住戶，有住在村裡超過50年的覃媽媽、具有號召力的婦女隊隊長丁媽媽、村裡賭王代表王媽媽、曾住在職務宿舍一樓的周媽媽、感情好到像是姊妹花的鍾媽媽婆媳、看起來文靜卻是村裡頑皮鬼的美英姐，另外3位則是陸光三村原住戶媽媽，有眷村資深名模Julie姐、陸光舞后月琴媽媽，和文藝熟女美淑姐，也都是眷村響叮噹的有名人物。
文化局局長莊秀美表示，藝術家從今年4月起進駐，接下來會持續與在地串連，期盼藉由駐村計畫提供藝術家，以多元的方式與想像闡述眷村內移民與移動的軌跡，賦予眷舍空間新的場域精神，也期待藝術家與民眾透過藝術交流活動互動，讓憲光二村成為多元文化對話的平台，並與未來將成為全國首座「移民博物館」的概念串接。
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