| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

農地違章工廠限期拆除？ 中市府：涉工安、環安才會拆

2017-05-12  16:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕「台中市區域計畫」實施5年內，不願配合輔導或搬遷政策的農地違章工廠將依法拆除，工廠搬遷6個月內必須恢復農用。市議員曾朝榮、李天生今日說，消息傳出後搞得業者人心惶惶；對此市府經發局長呂曜志說，涉及工安或環安事件才會排拆。

市議員曾朝榮、李天生、劉淑蘭今天在議會財經業務質詢，均關心產業園區、未登記工廠等問題；市議員何文海則關心台中工業區需求及開發情形。曾朝榮說，市府推出「台中市區域計畫」，是希望讓農業區違章工廠合法化，但最近傳聞農業區未登記工廠要拆除，市府應說明清楚。

呂曜志說，市府推出「台中市區域計畫」新訂或產業型擴大都市計畫中，為均衡環境保護與產業發展，將原產業型計畫從4處、3657公頃，調整為3處，分別為神岡、十九甲與塗城、大里樹王，面積大幅調降至388.73公頃。

市府希望提供合法產業出路，減少違章或未登記工廠，因此針對這幾個區域範圍5公里內的未登記工廠，將優先進行強化輔導，其他區域未登記工廠，將先依法列管，除非有重大工安、環安事件，或前年元旦起新增的未登記工廠，才會移請權管機關排拆等剛性處理。

呂曜志強調，產業型擴大都市計畫僅為區域計畫中的一部分，區域內如有優良農田，會優先規劃為受保護的農業區，並加強管制，確保不受破壞或汙染，兼顧環境與產業發展需要；而立法院也正在討論延長臨時廠登期限，若中央修法通過，則可再延長5年輔導時間。

廣告
  • 坊間傳聞農地違章工廠限期拆除，市議員曾朝榮要求市府說明清楚。（記者黃鐘山攝）

    坊間傳聞農地違章工廠限期拆除，市議員曾朝榮要求市府說明清楚。（記者黃鐘山攝）

  • 市議員何文海在議會財經業務質詢，關心台中工業區需求及開發情形。（記者黃鐘山攝）

    市議員何文海在議會財經業務質詢，關心台中工業區需求及開發情形。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 區域計畫 台中 農地 違章工廠
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：農地違章工廠限期拆除？ 中市府：涉工安、環安才會拆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.