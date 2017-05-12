農地違章工廠限期拆除？ 中市府：涉工安、環安才會拆

2017-05-12 16:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕「台中市區域計畫」實施5年內，不願配合輔導或搬遷政策的農地違章工廠將依法拆除，工廠搬遷6個月內必須恢復農用。市議員曾朝榮、李天生今日說，消息傳出後搞得業者人心惶惶；對此市府經發局長呂曜志說，涉及工安或環安事件才會排拆。

市議員曾朝榮、李天生、劉淑蘭今天在議會財經業務質詢，均關心產業園區、未登記工廠等問題；市議員何文海則關心台中工業區需求及開發情形。曾朝榮說，市府推出「台中市區域計畫」，是希望讓農業區違章工廠合法化，但最近傳聞農業區未登記工廠要拆除，市府應說明清楚。

呂曜志說，市府推出「台中市區域計畫」新訂或產業型擴大都市計畫中，為均衡環境保護與產業發展，將原產業型計畫從4處、3657公頃，調整為3處，分別為神岡、十九甲與塗城、大里樹王，面積大幅調降至388.73公頃。

市府希望提供合法產業出路，減少違章或未登記工廠，因此針對這幾個區域範圍5公里內的未登記工廠，將優先進行強化輔導，其他區域未登記工廠，將先依法列管，除非有重大工安、環安事件，或前年元旦起新增的未登記工廠，才會移請權管機關排拆等剛性處理。

呂曜志強調，產業型擴大都市計畫僅為區域計畫中的一部分，區域內如有優良農田，會優先規劃為受保護的農業區，並加強管制，確保不受破壞或汙染，兼顧環境與產業發展需要；而立法院也正在討論延長臨時廠登期限，若中央修法通過，則可再延長5年輔導時間。