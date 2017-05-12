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夜市打工幫外籍媽分勞 高二生林智傑獲大孝獎

2017-05-12  16:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工高二學生林智傑因父親罹癌，全家只靠印尼籍母親打零工養家，林智傑每天一放學就得跑夜市打工，從國三至今天天都不缺席，在校成績還名列前茅，獲大孝獎表揚。

為弘揚孝道精神，母親節前夕，大成商工校友會舉辦大孝獎表揚，從校內70幾個班級及全雲林縣內各國中遴選孝行楷模，接受表揚，今年大成商工有6人及縣內各國中15人獲頒大孝獎。

就讀汽修科高二的林智傑，因父親罹患血癌，只靠印尼籍母親打3份零工，扛起一家經濟重擔，為分攤母親的辛勞，他天天到夜市打工，從無怨言。

汽車科1年級的李健豪由單親媽媽撫養，去年國中大會考前夕，母親因病去世，不到半年祖父也過世，只剩他和阿嬤，但阿嬤年事已高，身體常有病痛、生活清苦，他卻不曾自怨自艾，放學後就跟著阿嬤下田耕作；阿嬤說，只要健豪平安健康就心滿意足，祖孫相依為命。

蔦松國中學生陳家榆在校品學兼優，熱心助人，成績總在班上前3名，擔任國文小老師又有美術天分，但去年家裡不幸發生火災，媽媽冒著生命危險衝入火場搶救家榆和弟弟，卻被濃煙嗆昏困於火場內，3人雖然幸運被救，但母親傷勢嚴重至今未復原，洗衣煮飯等家事都落在陳家榆身上，她卻從不喊苦，且陪伴母親走出傷痛，陳家榆說，是母親的愛救了她和弟弟，所以一定要要好好孝順媽媽，照顧弟弟，讓人動容。

今年獲選大孝獎的學生有大成商工李健豪、羅明智、林智傑、李宜靜、鄭靖璇、柯妤欣等6人；另有雲林縣宜梧國中林佑恩、崇德國中蔡晨暐、蔦松國中黃家榆、馬光國中楊舜凱、褒忠國中章素禎、斗六國中石宜仙、莿桐國中廖士承、建國國中石順良、大埤國中謝雅心、東勢國中黃圳翊、東仁國中蔡宸榮、東明國中許絲茜、水林國中曾于嬨、元長國中王姿婷、崙背國中李明潔等人。

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  • 為弘揚孝道精神，大成商工校友會遴選孝行楷模舉辦大孝獎表揚。（記者廖淑玲攝）

    為弘揚孝道精神，大成商工校友會遴選孝行楷模舉辦大孝獎表揚。（記者廖淑玲攝）

  • 能賺錢就不辛苦，高二林智傑為外籍媽分勞打工，獲大孝獎。（記者廖淑玲攝）

    能賺錢就不辛苦，高二林智傑為外籍媽分勞打工，獲大孝獎。（記者廖淑玲攝）

  • 獲大孝獎表揚的李宜靜。（記者廖淑玲攝）

    獲大孝獎表揚的李宜靜。（記者廖淑玲攝）

  • 和阿嬤相依為命的李健豪，事親至孝。（記者廖淑玲攝）

    和阿嬤相依為命的李健豪，事親至孝。（記者廖淑玲攝）

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