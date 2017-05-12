全球最大的天主教學校 與中山大學結盟

2017-05-12 16:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕亞洲歷史最悠久、全球最大的天主教學校─菲律賓聖托馬斯大學，今天由副校長Rev. Fr. Richard G. Ang, O.P.與中山大學國際長郭志文，代表兩校簽署學術交流合約，有助台灣發展「新南向政策」。

菲律賓聖托馬斯大學建於1611年，直屬梵諦岡教廷，培育出菲律賓國父荷西·黎剎醫生及4位菲律賓總統，擁有菲律賓最大的亞洲學研機構－蔣經國文化中心，同時也是菲律賓頂尖大學。

郭志文強調，政府積極推動新南向政策，中山大學與擁有400多年歷史的菲律賓聖托馬斯大學建立夥伴關係，除了學術資源共享，也將進一步促進學生交換、教職員互訪進修，建立雙聯學位等制度合作。

中山大學東南亞研究中心主任蔡宏政指出，菲律賓位於東協國家的中間位置，與台灣相近，氣候類似，且以英文為工作語言，因此該中心團隊今年初到菲律賓拜會過程，聖托馬斯主動表示將鼓勵大學部畢業生到中山大學攻讀碩博士，因此將研擬有利雙邊發展的議題、成立區域研究與教學平台、設計核心課程、培育南向人才。

菲律賓聖托馬斯大學與中山大學的簽約典禮，由國際長郭志文主持及簽署，高市府經濟發展局長曾文生與馬尼拉經濟文化辦事處教育及觀光專案官Ms. Mary Anne Sioco到場見證。