快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
全球最大的天主教學校 與中山大學結盟
2017-05-12 16:30
〔記者洪定宏／高雄報導〕亞洲歷史最悠久、全球最大的天主教學校─菲律賓聖托馬斯大學，今天由副校長Rev. Fr. Richard G. Ang, O.P.與中山大學國際長郭志文，代表兩校簽署學術交流合約，有助台灣發展「新南向政策」。
菲律賓聖托馬斯大學建於1611年，直屬梵諦岡教廷，培育出菲律賓國父荷西·黎剎醫生及4位菲律賓總統，擁有菲律賓最大的亞洲學研機構－蔣經國文化中心，同時也是菲律賓頂尖大學。
郭志文強調，政府積極推動新南向政策，中山大學與擁有400多年歷史的菲律賓聖托馬斯大學建立夥伴關係，除了學術資源共享，也將進一步促進學生交換、教職員互訪進修，建立雙聯學位等制度合作。
中山大學東南亞研究中心主任蔡宏政指出，菲律賓位於東協國家的中間位置，與台灣相近，氣候類似，且以英文為工作語言，因此該中心團隊今年初到菲律賓拜會過程，聖托馬斯主動表示將鼓勵大學部畢業生到中山大學攻讀碩博士，因此將研擬有利雙邊發展的議題、成立區域研究與教學平台、設計核心課程、培育南向人才。
菲律賓聖托馬斯大學與中山大學的簽約典禮，由國際長郭志文主持及簽署，高市府經濟發展局長曾文生與馬尼拉經濟文化辦事處教育及觀光專案官Ms. Mary Anne Sioco到場見證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 小燈泡兇手是否可露名？ 社會局：避免不當連結就好
- 別人種的水蜜桃她拿來賣 婦人偷200顆被依竊盜罪起訴
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 蘇見信禁慾護嗓 許願楊謹華快嫁
- 被笑中國豬 豪小子發憤圖強
- 舉重》郭婞淳備戰世大運 選手村Apple Pay初體驗
- 桃園市長籲中央統一生育福利 不低於桃園
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 【往事留聲機】盆栽物語
- 伯大尼喜憨兒 想媽媽畫出來
- 《Uber復活》多元化計程車 找無司機陷困境
- MLB》殷仔讚胡智為：最不需要給建議的選手
- 台股收盤下跌14.66點 報9986.82點
- 【人生護理站】吃過飯了嗎？
- 櫃姐側錄信用卡 逾百人被盜百萬
- （獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》President calls for legislative progress
- 小燈泡命案發生後 「玩具花海」綿延百公尺
- 文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
- 川普支持度創新低 川粉藍領白人流失
- 《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播
- 台灣毒品走私75％來自中港 海巡署將設「反毒作業組」全力查緝
- 《藍丹寧‧新明星》2
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 9上挨轟 前田健太完封破功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Former vice president Annette Lu says no reason for referendum reform delay
- 【朵朵 小語】剛剛好
- 擋前瞻》醜態百出 國民黨耍賴到底
- 疑跟女友賭氣 國中生跳2樓送醫
- 小燈泡案王嫌逃死 宅神批：司法體系病入膏肓
- 世大運》柯氏兄弟 雙打為台拚金
- 蔡總統談WHA 籲不該因政治考量被排除在外
- 《自由廣場》中南部根本沒有意義？
- 2大學8高職 商管跨校組聯盟
- 被低估150年！ 人類嗅覺其實跟狗一樣好
- 狠砍女童23刀竟免死 網友怒轟馬英九這項「政績」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全球最大的天主教學校 與中山大學結盟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分