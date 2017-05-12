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頂庄養生公園脫胎換骨 南高雄年底增10公頃綠地

2017-05-12  16:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕頂庄養生公園曾被當作垃圾場或遭占用，髒亂環境引起居民反彈，經立委賴瑞隆協調台糖土地無償供市府運用，今年進場打造水岸綠地公園，南高雄年底將新增10公頃公園綠地。

頂庄養生公園位在鳳山溪下游鳳頂重劃區，土地為台糖公司所有，佔地9.7公頃，過去有2.2公頃土地遭民眾佔用，興建廟宇、鐵皮工廠或貨櫃集中場，或被丟棄廢棄物，以致土地無法有效利用。

賴瑞隆接獲當地里長、居民反映，去年與台糖協調，獲同意無償供市府使用，工務局先行排除佔用及拆遷補償問題後，今年3月進場施作水岸綠地公園，預定年底完工。

高市養工處表示，養生公園去年已簡易綠化植栽印度紫檀、小葉欖仁等樹種，將運用地舖緣石、斜坡道、景觀高燈等元素，配合種植不同開花季節的喬木，包含洋紅花風鈴木、阿勃勒、台灣欒樹、桃花心木及木棉等多層次的植栽設計，營造綠地、多元色彩的景觀效果。

賴瑞隆說，小港區3分之1土地為臨海工業區重工業使用，每年為國家創造1兆經濟產值，但也付出空氣污染的代價，因此廣闢公園綠地更為重要。頂庄養生公園今年底啟用、少康營區公園則於明年6月完工，可提供南高雄20公頃綠地休憩空間。

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  • 頂庄養生公園曾被當成垃圾場，年底將脫胎換骨成為綠地公園。（立委賴瑞隆提供）

    頂庄養生公園曾被當成垃圾場，年底將脫胎換骨成為綠地公園。（立委賴瑞隆提供）

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