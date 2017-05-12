垃圾亂丟分隔島近半年 嘉市環局禁不了挨批

2017-05-12 16:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民反映，在自由路、友愛路的分隔島，以及遠東街近自由路口，常有人棄置垃圾，即使環保局拉禁丟布條、告示牌仍無效，市議員黃露慧今上午質詢環保局長張志誠，近半年仍有人無視告示牌照常堆置垃圾，痛批環保局效率不彰；市議員王美惠則執疑環保局，垃圾不處理，反而要稽查民眾垃圾袋有無做好分類，應多分配人力整潔市容，人民才有感。

張志誠表示，除設置禁丟垃圾布條、告示牌，今年4月並設置監視器、派員稽查、對違規民眾開罰，且已將民眾反映有垃圾堆置，或環保局人員巡查發現髒亂的10個地點納入列管，透過監視錄影畫面調查分析，了解每處髒亂點造成原因，針對該原因突破、改善。

環保局表示，市區10個髒亂點包括有遠東街13號對面電箱、自由路保安宮對面、福嘉街與福全街口、友忠路761巷、友忠路805號前分隔島、北社尾路258巷22號旁空地、芳安路與宣信街口、友愛路486號前分隔島、吳鳳南路堤防道路0+506電杆下，以及軍輝橋453號前轉角處。