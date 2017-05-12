台東縣模範母親表揚 高齡94歲阿嬤獲獎

2017-05-12 16:13

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府今天舉辦模範母親表揚，90歲的卑南鄉媽媽楊吳阿拖熱心公益，影響4位子女持續關懷弱勢與獨居老人，而台東市劉李足妹高齡94歲也獲獎，5代同歡。

縣長黃健庭、議長饒慶鈴分別頒獎表揚模範母親，而在現場表演的高瞻幼兒園幼同也貼心的送給每位媽媽康乃馨，逗趣童真的表演融化所有人的心。

今年台東縣獲表揚模範母親包括 台東市劉李足妹、李秀玉、游賴玉子、塗玲子、吳正英，卑南鄉楊吳阿拖、池上鄉潘江銀花、鹿野鄉曾林玉、關山鎮卓桂蘭、大武鄉張玉花、達仁鄉陳秀珠、金峰鄉李香宜、海端鄉古玉花、延平鄉江胡春妹、成功鎮何陳美麗、長濱鄉陳依拜、綠島鄉王田春枝、太麻里鄉蔡吳修、東河鄉高清香、蘭嶼鄉曾秀雲。

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