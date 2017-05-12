防治腸病毒 苗縣國小校園宣導

2017-05-12 16:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕疾病管制署北區管制中心考量每年腸病毒感染病例，從3月開始，至5到6月中旬達到疫情高峰，疾病管制署北區管制中心今天與苗栗縣政府請出小朋友熟悉的麥當勞叔叔，到通霄鎮烏眉國小校宣導「戰勝腸病毒、洗手不能少」觀念。

苗栗縣政府衛生局副局長楊文志指出，目前縣內沒有腸病毒疫情，衛生局觀察診所、醫院的就醫數據，還在流行閥值以內，因腸病毒停課共有19例，較去年同期26例相較，還在控制範圍內。

苗栗縣政府衛生局表示，根據疾病管制署監測資料，苗栗縣今年迄今腸病毒就診人數為375人次，目前尚無腸病毒重症個案發生，不過由於天氣逐漸轉熱，，腸病毒疫情將隨之升溫，民眾不可大意。

疾病管制署與苗栗縣衛生局希望透過對小朋友而言親切的麥當勞叔叔，與學童互動，教導孩子衛生教育觀念。現場並安排「戰勝腸病毒遊戲」，教導「溼、搓、沖、捧、擦」正確的洗手步驟。

衛生局提醒，如果小朋友出現嗜睡、意識不清、肌抽躍、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆病徵時，應及早就醫。