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考取駕照當母親節禮物 監理站發送康乃馨
2017-05-12 16:00
［記者王秀亭／台東報導］台東監理站趕搭上母親節慶祝熱潮，鼓勵青年男女以考取駕照，當母親節禮物送給媽媽，站內人員還戴上「美國總統川普」的面具，與站長周志昌一起帶領考照青年宣讀成年禮誓言，要以行動方式宣導交通安全，會後還拿著康乃馨，逐一送給洽公、考駕照的民眾。
台東監理站今天推出「考照成年禮活動」，為增添活動氣氛，站內人員游宗翰在眾人鼓吹下，戴著川普面具，還加戴安全帽，當起考生，進行路考，「差點不能呼吸。」輕鬆通過機車路考的「假川普」游宗翰說，雖然很熱，整個頭爆汗，看到周邊民眾開懷大笑，舒緩了緊張的考試情緒，也是很值得。
周志昌說，除了「川普」蒞臨監理站宣導交通安全，特地為考生們準備造句乖乖，讓準備考機車駕照的青年男女們，可以跟陪考的媽媽一起發揮創意玩造句。
「媽媽，我拿到駕照後會乖乖騎車，不讓您擔心！」，22歲的琦琦拿著到駕照後，向媽媽撒嬌喊話，並順手將監理站送的康乃馨送給媽媽，陳母感動地說，女兒考上駕照再騎車上路，才能讓人安心，也謝謝監理站的貼心，渡過一個特別的母親節。
隨後周志昌帶著「川普」面具，趁著交通安全宣導活動，分送康乃馨給洽公的每一位民眾，讓拿到花的婦女笑得合不攏嘴，稱讚監理機關好用心。
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