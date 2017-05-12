| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

國中校園性別平等議題創舉 男生著女裝走秀

2017-05-12  16:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國際服裝設計師林國基今天到褒忠國中演講，與師生分享其職涯奮鬥及創作歷程，還特別帶社區媽媽及學生實地走秀，尤其該校重視性別平等教育，有男同學主動報名穿著女裝現身，學校為其圓夢成創舉，造成全場轟動。

農家子弟、工廠黑手、雞販、修車工人、服裝設計師等頭銜都是林國基，因為前第一夫人周美青以一襲孔雀藍洋裝出席國宴豔驚四座，讓這位本土設計師廣為人知，今天他首次在褒忠國中演講，並帶領社區媽媽及學生走秀。

大伙兒幾乎都是第一次上台走秀，穿著林國基設計的服飾，尤其還結合西瓜、洋香瓜、花生等地方特產造型，搖曳生風的美姿美儀，開拓鄉民視野，人人也都變身模特兒。

國三學生許旻義穿女裝走秀，身高171的他上台儼然就是模特兒的架勢，打扮起來婀娜多姿，褒忠國中校長陳昭龍、教務主任楊秀鳳都讚嘆不已，連他自己都不能置信：「可以這麼美」，一出場贏得熱烈掌聲，所有同學都驚聲尖叫。

林國基說，世代轉變，加上流行時尚是不分性別，鼓勵大家覺得自在、很美，不必拘泥，大可以自由選擇男裝或女裝，也期待藉由這樣的活動讓孩子很早能體驗並接觸，啟蒙這群孩子日後或許也能成為流行界的新秀。

廣告
  • 國際服裝設計師林國基指導社區媽媽及學生實地走秀。（記者廖淑玲攝）

    國際服裝設計師林國基指導社區媽媽及學生實地走秀。（記者廖淑玲攝）

  • 社區媽媽們美美走秀。（記者廖淑玲攝）

    社區媽媽們美美走秀。（記者廖淑玲攝）

  • 名服裝設計師林國基讓社區媽媽蛻變為模特兒。（記者廖淑玲攝）

    名服裝設計師林國基讓社區媽媽蛻變為模特兒。（記者廖淑玲攝）

  • 大伙兒經過名師林國基指導儼然都變成大模特兒。（記者廖淑玲攝）

    大伙兒經過名師林國基指導儼然都變成大模特兒。（記者廖淑玲攝）

  • 國際服裝設計師林國基到褒忠國中演講分享。（記者廖淑玲攝）

    國際服裝設計師林國基到褒忠國中演講分享。（記者廖淑玲攝）

  • 國三學生許旻義第一次穿女裝就走秀。（記者廖淑玲攝）

    國三學生許旻義第一次穿女裝就走秀。（記者廖淑玲攝）

  • 林國基指導學生如何上台走秀。（記者廖淑玲攝）

    林國基指導學生如何上台走秀。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林國基 穿女裝 走秀
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：國中校園性別平等議題創舉 男生著女裝走秀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.