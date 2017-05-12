國中校園性別平等議題創舉 男生著女裝走秀

2017-05-12 16:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國際服裝設計師林國基今天到褒忠國中演講，與師生分享其職涯奮鬥及創作歷程，還特別帶社區媽媽及學生實地走秀，尤其該校重視性別平等教育，有男同學主動報名穿著女裝現身，學校為其圓夢成創舉，造成全場轟動。

農家子弟、工廠黑手、雞販、修車工人、服裝設計師等頭銜都是林國基，因為前第一夫人周美青以一襲孔雀藍洋裝出席國宴豔驚四座，讓這位本土設計師廣為人知，今天他首次在褒忠國中演講，並帶領社區媽媽及學生走秀。

大伙兒幾乎都是第一次上台走秀，穿著林國基設計的服飾，尤其還結合西瓜、洋香瓜、花生等地方特產造型，搖曳生風的美姿美儀，開拓鄉民視野，人人也都變身模特兒。

國三學生許旻義穿女裝走秀，身高171的他上台儼然就是模特兒的架勢，打扮起來婀娜多姿，褒忠國中校長陳昭龍、教務主任楊秀鳳都讚嘆不已，連他自己都不能置信：「可以這麼美」，一出場贏得熱烈掌聲，所有同學都驚聲尖叫。

林國基說，世代轉變，加上流行時尚是不分性別，鼓勵大家覺得自在、很美，不必拘泥，大可以自由選擇男裝或女裝，也期待藉由這樣的活動讓孩子很早能體驗並接觸，啟蒙這群孩子日後或許也能成為流行界的新秀。